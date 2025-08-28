Opinión
Incendio político inextinguible
Hasta en la peor guerra hay treguas, pero en la polarización política parece no haberlas. La última gresca, entre "factor clima" y "factor cerilla", sería pueril si no fuera porque los niños tienen más sentido. Que las altísimas temperaturas, fuera de las series históricas, han creado los condiciones para las últimas oleadas de incendios no tiene la menor duda: hace solo dos semanas todos, técnicos y legos, lo veían así y cifraban su esperanza en un alivio térmico. Esta circunstancia se ve agravada por el vaciamiento de la población rural y consiguiente abandono del medio, creando las condiciones favorables para un incendio. Pero tampoco tiene duda que la acción de esa especie de malhechor que es el incendiario, cuya aparición se produce de modo indefectible cuando esas condiciones se dan, anda detrás de una gran parte de los siniestros. ¿Tan difícil resulta admitir esta triple evidencia?
Suscríbete para seguir leyendo
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia