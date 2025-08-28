Cuando Madrid tenía la culpa

Desde 1561, año en que Felipe II decidió establecer la corte en este poblachón de Castilla, a Madrid se le ha achacado la responsabilidad de cuantas desgracias sucedían en el resto del país. Ha sido una especie de ogro administrativo abstracto, desde el que se maquinan todos los males padecidos de Norte a Sur, de Este a Oeste. Un temible monstruo burocrático, un chupasangres improductivo que vivía a costa de los demás. Una especie de castillo de Kafka, al que no se sabe si se teme más que se odia.

Eso fue así durante siglos. Nuestra condición de país centralista incluso se acentuó aún más en el siglo XIX con la adopción del modelo de administración territorial napoleónica. Madrid, como París, se convirtió en la capital centrípeta por excelencia. Hay que reconocer que gozó de un tiempo de gloria y admiración durante la República y, sobre todo, durante la Guerra.

En aquellos años, fue la capital de la gloria, cantada por los poetas. "¡Madrid, Madrid; qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas!", escribió Antonio Machado. Se convirtió en el símbolo mundial de resistencia ante el fascismo. Intelectuales de todas partes acudieron a ensalzar sus virtudes revolucionarias. Pero duró poco. Hasta que "el no pasarán" de la resistencia acabó convirtiéndose en el "ya hemos pasado" del chotis de Celia Gámez.

El centralismo viviría otra época de esplendor. De nuevo Madrid fue la capital de la burocracia y los funcionarios, de los holgazanes de oficinas siniestras, esa puerta a la que había que llamar indefectiblemente para acabar recibiendo un portazo. Esa excusa para presidentes de diputación y gobernadores civiles: "Es que Madrid…". Cela lo dejó dicho: "Se ha convertido en una extraña mezcla de Navalcarnero y Kansas City, poblada de subsecretarios".

Llegó la democracia y con ella un nuevo modelo de Estado. El Estado de las autonomías. Progresivamente, gobierno tras gobierno, Madrid fue repartiendo competencias por aquí y por allá. Se fue vaciando de contenido. Hasta que el monstruo burocrático dejó de existir, sus funciones se distribuyeron por toda España, por regiones y provincias. Ya no había que ir a Madrid a rogar una ayudita. Hasta el "Madrid nos roba" perdió todo su sentido. ¿Queréis la Hacienda? Para vosotros ¿Queréis la Seguridad Social? Para vosotros.

Llegó un momento en que hubo que aplicar la máxima de los animales de la granja Orwell: "Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros". Sólo habría que cambiar animales por españoles, con perdón. Lo que aquí en castizo tradujimos como "café para todos, pero para unos más que para otros".

Hoy, asolados por las catástrofes -la última, la de los voraces incendios- volvemos a llamar a las puertas de Madrid. Y en Madrid no parece haber nadie. La tradición de agosto cerrado por vacaciones no se pierde con los cambios de régimen. Los pocos que se quedaron se intentaron defender a base de la tradicional burocracia. Que si mandamelo por mail, que si necesitas ayuda la tienes que pedir, que si eso es competencia vuestra, que si relléname estas instancias. Total, que Madrid, para cuando se quiso despertar del letargo, ya estaba ardiendo media España. Otra vez volvía a llegar tarde.

Madrid se ha descapitalizado y todo lo que le reprochamos resulta que es responsabilidad nuestra. El temible castillo kafkiano se ha convertido en la capital de los musicales, las terrazas, el turismo de masas y el hedonismo desenfrenado. En realidad, ahora Madrid es Ayuso, la verdadera oposición en España, el ogro de la izquierda. A falta de respuesta de Moncloa, siempre cabe la posibilidad de manifestarnos por los incendios ante la Puerta del Sol, probablemente el lugar más caluroso de toda España. Además, como no tiene vegetación, no hay riesgo de incendios.