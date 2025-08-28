Sanidad pública con recursos

Damián Manzano Carneiro es secretario de Acción Sindical de CC OO de Asturias.

El pasado 11 de agosto, el Consejo de Gobierno de Asturias aprobaba la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales destinado a "mejorar la gestión de la incapacidad temporal" para contingencias de origen traumatológico.

Desde CC OO de Asturias queremos aclarar, ante cierto tipo de afirmaciones posteriores, que este convenio no otorga capacidad alguna a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para conceder altas o bajas por enfermedad común sean estas de origen traumatológico u otro.

Muchas de esas afirmaciones son absolutamente interesadas y no sólo fruto de la confusión a la que puede inducir la nota de prensa del Consejo de Gobierno, que ha hecho en este caso una penosa y lamentable labor de comunicación.

Es necesario explicar que el acuerdo del Consejo de Gobierno surge a raíz de uno de los apartados suscritos en el V Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva (AENC) suscrito por CC OO, UGT y CEOE /Cepyme, que en su Capítulo VII insta a "las administraciones con competencias a firmar dichos convenios con dichas mutuas encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes de origen traumatológico". Y remata este acuerdo, tras aclarar a que ámbito queda estrictamente limitado, que "todo ello se llevará a cabo con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud".

En resumen: es rotundamente falso que las mutuas puedan en ningún caso tramitar ningún tipo de altas o bajas por enfermedad común, y sigue siendo el profesional del sistema público de salud el que tiene esa potestad. De darse alguna de las posibilidades reflejadas en el convenio, será el paciente quien tenga que dar su consentimiento o continuar con su proceso dentro del marco de la sanidad pública.

Conviene esta aclaración para no caer en la tentación de que lo que se concibe como una herramienta para aliviar situaciones con listas de espera demasiado largas se convierta en un mecanismo que derive hacia la sanidad privada a una importante parte de la salud pública.

Desde CC OO de Asturias queremos manifestar que sería un absoluto fracaso, además de un cambio ideológico inexplicable, que el problema de la existencia de listas de espera muy prolongadas, sus consecuencias directas sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas y su afectación en la realización de su trabajo, fuese afrontado con la utilización masiva de este convenio.

Primero, porque este no es su fin, sino un mecanismo extraordinario para poder atender situaciones puntuales y coyunturales en ciertas tipologías médicas durante lapsos de tiempo determinados.

Y segundo, porque se estaría renunciando a afrontar los problemas estructurales que existen para la reducción de las listas de espera, que principalmente es la falta de recursos.

Entramos entonces en el debate profundo que ciertos actores, tanto políticos como empresariales, rehúyen afrontar: ¿Son necesarios más recursos para la sanidad y resto de servicios concebidos como derechos públicos?

Partiendo de la base de que con más recursos se acortarían estas listas de espera que precarizan la salud de los afectados y prolongan en lo laboral cierto tipo de situaciones de incapacidad temporal más allá de lo deseado, ateniéndose estrictamente a los tiempos de recuperación médicos, la respuesta sería un rotundo sí, ya que esto beneficiaría a todos y en todos los aspectos.

Si por el contrario atendemos a manifestaciones como las realizadas por el presidente de la patronal asturiana de la construcción, que dijo que "la sanidad es un gran servicio y está muy bien, pero la realidad es que cuesta mucho y, si se es capaz de rebajar un 5% el gasto, se recupera un montón de dinero"; y proponía detraer gasto público de las partidas de sanidad y educación y destinarlo a obra pública, parece que algunos, pese a que aparentemente esto sea una preocupación en el seno de las organizaciones patronales, no lo tienen tan claro.

A no ser, obviamente, que alguien también haga negocio con la sanidad mermando recursos públicos y ese déficit de atención pública sea paliado derivando hacia la parte privada.

Ese es el verdadero debate, además de las aclaraciones sobre quien otorga las bajas: las falsedades que se construyen tras estas aseveraciones y cómo así se justifican determinadas carencias del sistema público, en este caso de nuestra sanidad.

Lo público vale lo que cuesta. Vale lo mismo para todos y todas, pero hay quien debe aportar más porque tiene más.

Por eso, cueste lo que cueste, cuando el sistema público está bien dotado de recursos beneficia al conjunto de la ciudadanía en la misma medida. n