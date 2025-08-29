Árboles que sustentan ciudades

Una preocupación de siempre ha sido buscar puntos de apoyo eficientes para mantener en equilibrio los inmuebles. El problema se complica cuando el subsuelo sobre el que pretende actuar presenta características geotécnicas negativas o se edifica en zonas inundadas, recurriendo a veces para asegurar las estructuras a métodos primitivos, como es el hecho de los pilotes de madera.

La utilización de pilotes se remonta a la prehistoria y se conocen referencias de su empleo en templos de Éfeso (en la actual Turquía) de hace 600 años a. C., también en Rochester (Inglaterra) se hallaron pilotes de 1.900 años de antigüedad, o en el puente viejo de Londres que se cimentó finalizando el siglo XII a partir de tajamares de piedra dispuestos sobre pilotes de olmo, con 600 años de duración. El arquitecto e ingeniero romano Marco Vitruvio ya alude a esta tecnología en el siglo I a. C. en su magno tratado "De Architectura".

No obstante, el paradigma de emplear masas arbóreas con fines constructivos en profundidad lo constituyen de manera destacada las metrópolis de Venecia (Italia) y Ámsterdam (Países Bajos).

Sin embargo, el uso de maderos como elementos de soporte de edificios, puentes, viaductos, conducciones, pantalanes, muelles, etc. es usual en muchos lugares, tanto de América (Luisiana, Nueva York, Nevada, Alabama, Nueva Orleans, México) como de otros sitios, verbigracia en Alemania (Bremen, Hamburgo, Leipzig o Berlín), Reino Unido (Salisbury y estuario del Támesis), Suecia (Gotemburgo, Malmoe, Uppsala o Estocolmo), Francia (museo del Louvre en París) y Rusia (palacios de San Petersburgo).

Los pilotes leñosos permiten transmitir y repartir la carga de la estructura al terreno de forma segura hasta alcanzar las rocas que están más hondas; igualmente, compactan el suelo mejorando su capacidad portante y resisten las cargas verticales y laterales que soportan (actuando como pilares). Las especies más utilizadas son las coníferas, roble, haya, fresno, castaño, abedul, olmo y eucalipto. Si se mantienen permanentemente sumergidos en contornos con un nivel freático alto (ausencia de oxígeno) son virtualmente inmunes a la degradación biológica; inclusive son durables en suelos ácidos o alcalinos, que toleran mal los pilotes de metal u hormigón dada la corrosión que generan en ellos.

Una de las ciudades más icónicas en este sentido es Venecia, mostrando su arquitectura gran creatividad al haber sido erigida sobre un "bosque invertido" en un ambiente pantanoso que incluso en el siglo V d. C. aún constituía un conjunto de 118 islas (ahora casi todas ellas unidas entre sí con puentes), convirtiéndose a posteriori en una modélica obra de ingeniería. Dado lo endeble del sustrato se utilizó una cimentación innovadora a base de millones de troncos (principalmente de alerce, aliso y roble) procedentes de las costas de Croacia. Se hincaban con la punta hacia abajo a unos cinco metros de profundidad, luego se colocaban placas de madera para distribuir el peso y la parte superior se remataba con bloques pétreos traídos de la península de Histria, compuestos por una roca caliza compacta microcristalina de color blanco que se altera a gris pálido al contacto atmosférico, caracterizada por poseer una elevada resistencia a la corrosión salina. Tras más de 1.500 años bajo el agua, las basas de la Reina del Adriático han demostrado un notable grado de resiliencia.

Otro ejemplo de gran urbe parcialmente ejecutada con esta técnica es Ámsterdan y otras poblaciones holandesas ganadas al mar. Se calcula que su casco antiguo lo soportan once millones de pilotes de madera, única manera posible de hacer habitáculos durante siglos en el terreno incoherente de las márgenes del río Ámstel que lo atraviesa. Muchas de las casas construidas con anterioridad a los años 70 del pasado siglo se sustentan sobre troncos, con longitudes entre 13 y 20 metros, clavados en el lecho hasta lograr una capa sólida.

En Asturias también existen casos del uso de estos pilotes. El más singular se encuentra en Gijón, donde su subsuelo presenta deficientes peculiaridades geomecánicas en las inmediaciones del Humedal, debiendo de recurrirse a esta práctica con cierta frecuencia. A pesar de estos remedios, no faltaron los percances, como el ocurrido en 1989 al producirse la ruina en varios edificios. Fue muy sonada la demolición de la tristemente célebre "manzana reseca" (zona urbana situada entre la avda. de la Costa y las calles Mieres y Santa Justa). La problemática surgida en este enclave está relacionada con el abatimiento del nivel freático provocado por unas excavaciones realizadas en el entorno para levantar inmuebles colindantes. Tal descenso de las aguas subterráneas dejó en condiciones aerobias la parte superior de los pilotes de madera ―aproximadamente un metro―, produciéndose su pudrición y el subsiguiente asentamiento de las viviendas.