Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

La escritura como conjuro

Mientras la brisa marina recuerda en el Sur en cuanto el sol hace mutis la genealogía fresca del Atlántico y la alternancia de nubes y claros no deja, así, reconciliarse a plenitud con el momento, me aplico, buscando remedio, a intentar adivinar el carácter y la secreta voluntad de una nube empecinada sobre nuestras cabezas que se resiste a irse. ¿Le habremos hecho algo?. Una vez más compruebo que calcular la evolución esperable de sus formas, mimbres y flecos es pérdida de tiempo: van, nunca mejor dicho, a su aire, el que reine allá arriba. De modo que abandono el inútil empeño, tomo papel y lápiz y me pongo a lo que se hacer mejor, dar cuenta escrita, como estoy haciendo, del episodio, a modo de denuncia ante quien corresponda. Cuando voy concluyendo -justo ahora- el sol regresa con fuerza, como diciendo “aquí me tienes” y me envanezco. Así de vanos y milagreros somos los escritores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents