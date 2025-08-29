Opinión
La escritura como conjuro
Mientras la brisa marina recuerda en el Sur en cuanto el sol hace mutis la genealogía fresca del Atlántico y la alternancia de nubes y claros no deja, así, reconciliarse a plenitud con el momento, me aplico, buscando remedio, a intentar adivinar el carácter y la secreta voluntad de una nube empecinada sobre nuestras cabezas que se resiste a irse. ¿Le habremos hecho algo?. Una vez más compruebo que calcular la evolución esperable de sus formas, mimbres y flecos es pérdida de tiempo: van, nunca mejor dicho, a su aire, el que reine allá arriba. De modo que abandono el inútil empeño, tomo papel y lápiz y me pongo a lo que se hacer mejor, dar cuenta escrita, como estoy haciendo, del episodio, a modo de denuncia ante quien corresponda. Cuando voy concluyendo -justo ahora- el sol regresa con fuerza, como diciendo “aquí me tienes” y me envanezco. Así de vanos y milagreros somos los escritores.
