Todos los fuegos, el fuego

Poco a poco, algunos grupos se fueron apropiando del espacio, quizá combinando una especie de sedentarismo con el tradicional nomadismo. Un estilo de vida del que aún quedan vestigios: el desplazamiento a las majadas de altura durante el verano. Durante miles de años, se supone, los primeros sapiens se movían en pequeños grupos siguiendo la caza y la potencial cosecha de frutos y raíces. Una forma de vida que hoy algunos consideran más saludable: ejercicio, aporte justo de calorías, dieta variada y escasa en azúcares de alta demanda inmediata de insulina. Eran más altos, más fuertes con mandíbulas más poderosas, más delgados. Se dieron cuenta de que eso duros granos que masticaban, o machacaban, germinaban cuando se conservaban los sobrantes. Los plantaron. Nace la agricultura, un cambio lento pero profundo en la forma de vida. Las mujeres podían tener más hijos porque ya no eran una carga en los desplazamientos y quizá redujeran el periodo de lactancia. A pesar de que la mortalidad infantil sería muy alta, creció la población. Esas pequeñas comunidades que antes combinaban sedentarismo y nomadismo, ahora eran más grandes y ocupaban poco espacio para facilitar la defensa, el aprovechamiento de la tierra y el intercambio cultural. El hacinamiento y el contacto con los animales de granja unido a una potencial dieta menos saludable, facilitó el desarrollo de enfermedades infecciosas. A la vez se están gestando las enfermedades que denominamos de la civilización: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares, cáncer, estrés… Los que defienden que en el paleolítico, esa arcadia feliz, los grupos eran más igualitarios, quizá no contemplen la tendencia natural del ser humano a ser y tener más que los demás. Ya está en los animales. También habría reglas, creencias, normas. Pero fue en el neolítico cuando se estratificó la sociedad y una superestructura inventada, en la forma que hoy denominamos religiones, ahormó a los humanos. Unos pocos vivían bien, muy bien, la mayoría mal, muy mal. Todavía en el XIX los médicos describen la miseria y suciedad de los campesinos. Casas pequeñas donde convivían con los animales, como ellos, cubiertos por una costra, desdentados, raquíticos. La estatura media de los varones cuando se tallaban en la mili era 160 cm. La mayoría eran aparceros en régimen de lo que se denominaba comuña: el rico, o no tan rico, propietario cedía las tierras que el comuñero explotaba a cambio del 50% de la cosecha. Lo mismo si en vez de tierra eran animales. Las pérdidas siempre para el trabajador. Un yugo que mantenía secularmente la miseria. La presión demográfica hacía que toda la tierra potencialmente cultivable lo estuviera. Hasta las más pendientes como ocurría en los Beyos, prados que tenía que segar atados con arneses primitivos para no despeñarse. Un paisaje humanizado que figura en nuestra imaginación como un lugar idílico. Pero los habitantes solo querían una cosa: emigrar. Primero a América, pocos, en el XIX a los grandes centros industriales españoles, en el XX a Europa. Las condiciones de vida mejoraron con las remesas y cuando se introdujo el seguro agrario. El esfuerzo de laborar, mantener caminos, despejar prados, cuidar bosques, se redujo.

Pero alguien tiene que producir los alimentos. Y se hace con suficiente eficacia para poder alimentar a los 8.000 millones, aunque desigualmente. Mientras, las grandes extensiones del campo abandonado no regresaron a ese estado primigenio añorado donde convivían los humanos con las fieras, los bosques, las sabanas, los ríos y los mares.

El XIX fue un mal siglo. Creció la mortalidad infantil, las infecciosas se hicieron más presentes, aparecían ya las crónicas. Pero en el siglo XX las cosas cambiaron: mejoró la alimentación, la vivienda, las condiciones de trabajo, la educación, el saneamiento y no menos importante, la vacunación y los avances médicos en el diagnóstico y el tratamiento. Se dispararon las expectativas de vida, la talla media creció en más de 10 cm alcanzando la añorada de los paleolíticos. Somos más que nunca podían imaginar ni aquellos como Malthus que predecían un desastre por el crecimiento desbordado, vivimos más años y mejor que nunca, aunque aún haya demasiados que sobreviven en la pobreza y la amenaza física.

Si el coste de la revolución neolítica fue un descenso en la salud y una pérdida de libertad, el de esta nueva revolución es la reconfiguración del paisaje y del clima. El fuego está en la naturaleza y quizá haya sido la primera fuerza que domesticó el ser humano, antes de hacerlo con las semillas y las crías de animales. Ahora está alimentado por ese campo reconfigurado y el calentamiento global. Es una amenaza para nuestro bienestar lo mismo que las lluvias e inundaciones. El pago, la venganza de la naturaleza por nuestra soberbia.