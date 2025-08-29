El paradigma de abogados, científicos e ingenieros

Terminó el curso académico y comienza uno nuevo. Los alumnos que finalizaron la enseñanza secundaria realizaron el examen de selectividad, con los resultados previstos, alrededor de un 95% la superaron y la decepción de muchos, que habiendo tenido un excelente rendimiento académico en el bachillerato, debido a una prueba poco representativa y un tanto arbitraria, no obtuvieron una calificación más elevada.

Respecto a las notas de corte, en prácticamente todas las universidades, se ha repetido la tendencia tradicional, han sido superiores a 13 puntos (sobre 14) en titulaciones como: Medicina, Biomedicina, y algunos grados dobles, Física y Matemáticas o Farmacia y Biotecnología. Sorprende que en titulaciones muy importantes en cualquier país, como Derecho, Ciencias e Ingenierías, las notas de corte han estado en el entorno de los 10 puntos. Habría que reflexionar sobre las razones por las que muchos jóvenes brillantes no se sienten atraídos hacia unos estudios claves para el progreso de la sociedad, promoviendo y haciendo cumplir las leyes, abordando temas científicos de relieve y resolviendo problemas industriales, que determinarán la competencia y el prestigio del país en un mundo con retos tecnológicos cada vez mayores.

Los estudios de Derecho siempre han tenido múltiples salidas profesionales en los sectores público (juez, fiscal, notario, procurador, registrador de la propiedad, etc.) y privado (abogado en ejercicio, de empresas, etc.). También en universidades de todo tipo. En el sector público se suele acceder al puesto mediante una oposición, que conlleva el estudio (perdiéndose los mejores años de la vida para el desarrollo profesional) de un programa, y con resultado incierto. A pesar de las oportunidades laborales y el potencial de ingresos elevados, son muchos los alumnos, con un expediente académico normal, que acceden a estos estudios. ¿Hay demasiados abogados?, ¿es la competencia muy elevada?, ¿son duras las oposiciones para conseguir un empleo público? Posiblemente la combinación de todos estos factores y el elevado número de plazas ofertadas por las universidades, conduce a un exceso de graduados. Un buen número de abogados se dedica a la actividad política, en la que pueden brillar por su oratoria y conocimiento de leyes, pero carecen de los conocimientos técnicos, para abordar muchos problemas. La opción de emigrar (a la que son poco dados los españoles) es muy difícil. Cada país tiene sus leyes específicas y la barrera del idioma, como herramienta de trabajo, es normalmente insalvable. Algo similar ocurre a nivel nacional en las autonomías, en teoría, bilingües.

En las ramas científicas las salidas profesionales se reducen casi a la docencia e investigación que, a nivel superior, se circunscriben prácticamente a la universidad y al CSIC, ya que las industrias multinacionales realizan la investigación en sus centros de origen y en las industrias nacionales es muy escasa. Existe siempre la posibilidad de emigrar, pero ya no es tan fácil a Estados Unidos (reducción actual de los fondos de investigación) y el Reino Unido (situación post-Brexit), en los que es necesario visado y permiso de trabajo.

Las ingenierías deberían tener mayores posibilidades de empleo, pero tienen problemas similares a los de los abogados y científicos. Afortunadamente, no tienen la competencia de los ingenieros de universidades privadas, ya que solo alguna confiere el título de ingeniero, habida cuenta del elevado coste de las enseñanzas experimentales. La emigración tampoco es un camino de rosas, sobre todo hasta tener un cierto dominio del idioma extranjero, y no es extraño que los primeros empleos no tengan relación alguna con los estudios realizados.

¿Remedios a la situación?

En numerosas ocasiones se ha puesto de manifiesto en España el despilfarro económico que supone la emigración de jóvenes con elevado nivel de formación, mientras que llegan inmigrantes con escasa cualificación, que solo pueden realizar trabajos poco productivos y en competencia con una población nacional en busca de empleo. ¿Existen remedios a esta situación? No es nada fácil, ya que la sociedad y sus dirigentes no son propensos a los cambios y suelen seguir el principio de Lampedusa: "que todo cambie, para que todo siga como está" (o aún peor), pero pueden hacerse algunas consideraciones.

1. El primer aspecto a considerar es la educación. Si en los rankings mundiales de universidades, ninguna universidad española está entre las 150 primeras, algo falla en el sistema. Se admira a universidades europeas, como Oxford y Cambridge, que casi siempre están entre las 10 primeras del mundo. Bastaría con fijarse en cómo realizan la selección de profesores y alumnos, la situación contractual de los profesores y demás empleados públicos y adoptar modelos similares.

2. El segundo problema son los exámenes masivos (selectividad y oposiciones). Basar la decisión para acceder a unos estudios o la adjudicación de un puesto de trabajo en exámenes de una hora, no parece lo más racional. El trabajo previo, experiencia en otros campos, capacidad de innovación, y la motivación (o vocación) serían aspectos clave a considerar, cómo se hace en el sector privado. En cuanto a las áreas jurídicas el nombramiento para los altos cargos debería hacerse por comisiones independientes, designadas por la Academia de Jurisprudencia y Legislación, que solicitarían además informes a profesionales de prestigio. La intromisión de la política en esas decisiones conduce siempre a resultados nefastos para la justicia. Algo análogo sería aplicable a científicos e ingenieros; en estos casos, los informes podrían ser también de colegas extranjeros, como se hace en muchos países.

3. España, con escasa tecnología propia, necesita jóvenes con estudios de Formación Profesional (FP), capaces de cubrir el déficit de profesionales en múltiples áreas (construcción, electromecánica, soldadura, operadores y montadores de plantas industriales, etc.). Habría que propiciar, asimismo, el acceso de los más capaces a los estudios de Ingenierías Técnicas y Superiores. De hecho, en España algunos ingenieros al finalizar los estudios se matriculan en algún módulo de FP, para poder encontrar trabajo. En cuanto a las instituciones del Estado (y al gobierno) es necesario un mayor equilibrio entre abogados e ingenieros. Los problemas de la sociedad suelen derivar de deficiencias técnicas (agua, energía, agricultura, accidentes naturales o provocados, etc.), que han de abordarse con conocimientos ingenieriles y no con eslóganes frívolos o populistas.

Hay que ser consciente que vivimos en un mundo cada vez más dependiente de la Ciencia y la Tecnología y que las decisiones políticas han de contar con el asesoramiento de expertos. Hay una minoría de científicos que utilizan la ciencia por intereses económicos o que ven rechazadas sus publicaciones, realizadas quizás con la presión del "publish or perish" (publicar o perecer). Del mismo modo que hay políticos que actúan sólo en beneficio propio, eludiendo su responsabilidad, en la que confiaron los votantes. A pesar de todo, es necesaria una estrecha colaboración entre representantes públicos y juristas, científicos e ingenieros. Solo así se conseguirá que España tenga un cierto crédito entre los países avanzados, que el capital humano forzado a emigrar no tenga que cargar con el lastre de un país poco serio, y, en fin, que la sociedad pueda llegar a ser más racional, más competitiva, y con menos incertidumbre para las generaciones presentes y futuras.