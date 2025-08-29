Pulseras para los sospechosos

La mayor parte de los incendios de bosques son provocados; lo sé desde que hice la IMEC en Pontevedra, en el año 1976, que nos llevaban a apagar eucaliptos. Franco había difundido un eslogan que Perich completó con una denuncia, no del provocador sino del perjudicado: "Cuando un monte se quema, algo suyo se quema..., señor Conde". Hoy día ¿quién sale ganando, o así lo cree?, ¿a quién poner en la picota?

Abundan los sospechosos en la mitología: enemigos de la industria papelera, porque la materia prima agota el terreno; empresarios de la construcción o de las energías renovables, que persiguen recalificaciones urbanísticas; agricultores y ganaderos, para la preparación de huertas y áreas de pastoreo; melancólicos, que pretenden facilitar el renacimiento del bosque ayudando a mantener las especies de plantas nativas; naturalistas, que eliminan la biomasa combustible y exponen el suelo a la nutritiva luz solar; investigadores y biólogos, para promover la aparición de especies tolerantes al fuego, que sustituyen a las que degeneran o agotan ecosistemas tradicionales; románticos, que aseguran cómo hace cientos de años los bosques tenían menos árboles, pero más grandes y sanos; radicales, que alertan del cambio climático, para alarmar a los no creyentes; terroristas ambientales, que reniegan del cambio climático y de la agenda 2030; nostálgicos de los pueblos y el mundo rural, convencidos de que los bosques atraen más hambre que riqueza, más osos que personas; montañeros, para recuperar rutas de montañas y abrir paso hacia las cumbres; cazadores, para facilitar la recuperación de cotos de caza; aprovechados, que buscan subvenciones debajo de las piedras; los políticos de uno y otro partido que no gobiernan en los concejos y comunidades afectadas, y acusan a sus contrarios por gestionar mal la biomasa; bomberos, que reclaman un trabajo fijo; algún rayo en la tormenta seca, y los pirómanos propiamente dichos, maníacos del fuego y discípulos de San Lucas (12, 49), aunque estos últimos son los menos.

En fin, ¡cuántos sospechosos para un mismo desastre! Aquí me callo, en honor de los pitagóricos, que recomiendan no revolver el fuego con un cuchillo.