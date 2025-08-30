Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Amador Menéndez

Amador Menéndez

La ciencia en un tuit: Agua potable y energía solar, un binomio importante

La ciencia en un tuit

La ciencia en un tuit

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cerca de 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Para afrontar este problema, la ciencia desarrolla soluciones innovadoras de potabilización y desalinización, entre ellas dispositivos elaborados con hidrogeles, materiales porosos que destacan por dos propiedades fundamentales: capturan eficientemente la radiación solar y poseen una gran afinidad por el agua gracias a su carácter hidrofílico.

Cuando el agua pasa a través de estos hidrogeles, se calienta y se evapora gracias a la energía solar capturada. En este proceso se eliminan sales e impurezas. El vapor, al condensarse, se convierte en agua líquida que cumple con los estándares de potabilidad de la OMS y resulta apta para el consumo humano.

