La ciencia en un tuit: Agua potable y energía solar, un binomio importante

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cerca de 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Para afrontar este problema, la ciencia desarrolla soluciones innovadoras de potabilización y desalinización, entre ellas dispositivos elaborados con hidrogeles, materiales porosos que destacan por dos propiedades fundamentales: capturan eficientemente la radiación solar y poseen una gran afinidad por el agua gracias a su carácter hidrofílico.

Cuando el agua pasa a través de estos hidrogeles, se calienta y se evapora gracias a la energía solar capturada. En este proceso se eliminan sales e impurezas. El vapor, al condensarse, se convierte en agua líquida que cumple con los estándares de potabilidad de la OMS y resulta apta para el consumo humano.