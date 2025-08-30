España en llamas

He tomado prestado el título de una de las obras más importantes de la Guerra Civil . Su autor, Bernardo Gil Mugarza, ofrece en sus páginas un testimonio documental consistente en fragmentos de obras publicadas en España y en el extranjero de personajes que, de una u otra forma, participaron en la contienda.

El título es válido para la contienda que España mantiene con el fuego. Bien se podría publicar un libro de similares características, sin bombas ni balas, pero sí con cerillas, mecheros y cualquier acelerante que avive las llamas. Cabrían igualmente fragmentos de todo lo escrito hasta la fecha en España y en el extranjero y, con nombres y apellidos, los personajes que participan del horror de este verano calcinado: políticos, periodistas, escritores, militares (UME), bomberos y fundamentalmente los hombres y mujeres de los pueblos, aldeas y ciudades afectadas por el fuego que son los verdaderos protagonistas de esta epopeya.

Los fuegos siguen encendidos. Cuando esto escribo, España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por las llamas en el que, sin duda, es el peor año de incendios del siglo. Y no será el último si los políticos no empiezan a gestionar, palabra que se les atragante con mucha facilidad. El dato no me lo he inventado, procede del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Como sigamos así nos quedamos sin España. No se puede vivir sobre unas brasas que se me antojas eternas a tenor de los informes.

Los incendios que se han producido en lo que va de año superan ampliamente los registros de años anteriores. En 2024 se quemaron 42.615 hectáreas en 219 incendios forestales. Hasta ahora el peor año en cuanto a superficie afectada, con 306.555 hectáreas en 493 incendios era 2022. Poco si lo comparamos con los 230 incendios de este año y las casi 400.000 hectáreas afectadas. El fuego nos priva de vegetación, del alimento que nace de la tierra y de los animales que han perecido calcinados, en definitiva, nos hace más pobres e indefensos. Como para no tomarse en serio este problema que poco tiene que ver con el cambio climático y mucho con los que disfrutan prendiendo la mecha.