Irrepetible Jesús González Aparicio

Conocí a Jesús en uno de los primeros brotes de rebelión de los abogados gijoneses en favor de la democracia (en Oviedo era todavía impensable), tratando de superar las acciones aisladas. A fines de 1973, en vida todavía de Franco y del Almirante Carrero, promovimos la creación de un Grupo de Jóvenes Abogados dentro del Colegio, emulando iniciativas semejantes en otros del Estado. Los comprometidos éramos no más de una docena, contando con el apoyo de un grupo más numeroso. Jesús era uno de los más veteranos del incipiente colectivo, pero también uno de los más animosos, acompañado siempre de un inteligente humor. Dada su solvente y serena oratoria le encomendamos la defensa de la propuesta ante la Asamblea del Colegio, donde la vieja guardia de la abogacía alertaba del fondo político de la iniciativa, lo cual por otra parte era muy cierto.

Como el grueso de la profesión, y del estamento jurídico, pensaba todavía que la defensa del Estado de derecho no era incumbencia del jurista, ni siquiera la brillante y muy medida defensa de la propuesta que hizo Jesús González Aparicio, centrada con inteligencia en la dimensión profesional, lograría conquistar a la mayoría necesaria. Sin embargo a partir de aquel movimiento ya nada sería igual en el Colegio de Gijón, en el que un año después su junta de gobierno sería totalmente renovada en unas elecciones que llevaron a la dirección del Colegio a un equipo mayoritariamente de izquierda, encabezado por un profesional puro y hombre "de orden" (mi propio padre, Pedro de Silva Sierra) que al inicio de la transición sería uno de los primeros de España en solicitar la amnistía política.

He expuesto en su contexto y circunstancias este episodio de la vida de Jesús González Aparicio, jurista sólido, brillante e impecable, especialista en derecho mercantil –del que fue profesor universitario– y casi toda su vida al servicio con la mayor lealtad y resultados de un gran grupo industrial asturiano, porque da la medida de la firmeza de sus convicciones, que se prueban siempre en los tiempos más inclementes y menos favorables al compromiso público. Nunca dejó de secundar y defender aquello que fuera consecuente con una idea liberal y progresista de la sociedad y de la ciudadanía. Pero sin el menor alarde o postureo, al revés, envuelto todo en una suavidad y discreción en la que resaltaba más todavía la entereza de aquel compromiso. Entereza e integridad podrían ser divisas de su vida. Años después formaría parte -sin renunciar a su propia labor profesional- del inolvidable equipo que encabezaba en el Ayuntamiento de Oviedo Antonio Masip, otro hombre en el que las convicciones prevalecían sobre sus propios intereses materiales, probando así la solidez de sus principios.

No pude despedirlo personalmente por estar de viaje. Que ahora, al hacerlo a mi modo, recuerde también la inteligencia y genio, que tampoco necesitaba alardes de fuerza y velocidad, en las intervenciones de Jesús en los partidos de fútbol en la playa de Gijón los sábados de aquellos días, donde a lo largo del año y con baño al final competíamos con rudeza y buen humor un grupo de personas que en parte a veces nos volvíamos a ver de tarde en una reunión clandestina, tal vez no diga nada a muchos. Pero su sentido general del juego, la habilidad del regate en corto, su entrega a la causa y la firmeza ante las tarascadas eran iguales.

Decir que deja un vacío es una obviedad. Para mí ha sido y seguirá siendo un personaje irrepetible. Y en el recuerdo me lo seguiré representando siempre al lado de su inteligente y sin duda crucial esposa Blanca Nogales. Encontrarlos en Oviedo era un momento grato, mientras aguardaba el juicio profesoral de Blanca sobre el último billete mío en este periódico, como una de las mejores lectoras. Su impagable agudeza crítica descendía a los matices y si fuera preciso a las reglas: "En el de anteayer se te ha escapado un leísmo", me dijo con retintín un día a falta de otra cosa, mientras Jesús sonreía a su lado como diciendo con admiración conyugal ¡ya sabes cómo es Blanca! n