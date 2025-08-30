Los países rotos

La consultora Ipsos ha hecho público el informe El populismo en España con el objeto de medir el sentir ciudadano que sustenta este fenómeno. Parte de la base de la complejidad del mismo por el indiscriminado uso que se le ha dado al concepto. Accesible para quien quiera consultarlo, entiende que hoy día el populismo se puede identificar como la respuesta fácil y desde el cabreo a tres factores: la amenaza por la pérdida de la identidad y cultura propia; una sociedad rota y en enfrentamiento constante; y la desconexión de las élites respecto de los problemas de la mayoría. El primero ya no es tanto un movimiento antiglobalización contra las multinacionales, sino un auge del rechazo al diferente desde el racismo, en tanto en cuanto la propia globalización aceleró el movimiento de personas de otras culturas que buscaban una vida mejor como inmigrantes.

Si bien hay muchas aristas interesantes que se desglosan en función de la ideología del declarante (o el partido al que dice votar), algunas de sus conclusiones pueden resultarnos obvias, pero otras son particularmente preocupantes respecto precisamente a los dos primeros factores. Aunque parezca mentira, en este estudio el principal problema declarado para los españoles (casi para la mitad) son los políticos en sí. De hecho, aún con la que está cayendo, este sentir triplica a la vivienda como problema más grave. La lejanía respecto a las élites donde se ubica a los políticos es compartida por la mayoría de las personas de cualquier ideología. Pasa igual con la confianza en los medios de comunicación. Esto no es casual ni nuevo. Precede a los países que se rompen, y beneficia a quienes recogen los pedazos.

Desde la sociedad hablamos de los políticos como si fueran de otra especie. Olvidamos que son el fiel reflejo de nosotros mismos, que únicamente en la democracia (con todas sus limitaciones) existe la posibilidad de cambiarlos. Damos por hecho que cualquier persona de ideología opuesta a la nuestra es un sinvergüenza. Lo absurdo o más triste, es que es precisamente desde la propia política y los medios de comunicación desde donde más se les desacredita y ataca. Si esto sigue así cabe preguntarse: ¿quiénes serán los únicos que al final queden para ser políticos? Probablemente personas de dos tipos: las que no tengan donde caerse muertas y necesiten de la política para vivir; y por otro lado aquellos que no tengan conciencia, escrúpulos ni moral para ejercerla.

Ante esto, nuestra responsabilidad es pensar en todo lo que aún podemos hacer. Por ejemplo, reivindicar escuelas de ciudadanía y fomento de la participación efectiva, valorar y reconocer al contrario político como algo normal, desechar el bulo o el reduccionismo como nuestra primera reacción, plantear limitar la permanencia en el ejercicio, o hacer pedagogía para entender las limitaciones de su tarea en la administración.