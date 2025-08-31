El análisis de Vicente Montes ante el inicio del curso político: Barbón entra en fase de resistencia y las sacudidas vendrán por la izquierda

La vuelta de septiembre abre un nuevo curso para el Gobierno asturiano, ya superado el ecuador de la legislatura. El margen para tejer mayorías amplias es escaso: el Ejecutivo deberá apoyarse casi en exclusiva en sus aliados ideológicos. El PSOE se refugia únicamente en el respaldo de Izquierda Unida, su socio de gobierno, y en el voto imprescindible de Covadonga Tomé, que ha demostrado su férrea voluntad para llevar adelante sus propósitos. Al otro lado, la alianza PP-Foro intenta articular un discurso de mayoría social capaz de seducir a los indecisos y desencantados, con Vox a la expectativa de capitalizar cualquier desgaste y señalar tibiezas.

El clima nacional añade incertidumbre. Ni socialistas ni populares logran consolidar un proyecto hegemónico. Los primeros arrastran el desgaste de la imagen cesarista de Pedro Sánchez; los segundos siguen condicionados por Vox, lo que paradójicamente constituye la mejor arma del PSOE para retener votantes moderados. La Federación Socialista Asturiana busca marcar un perfil propio, aunque lo hace con prudencia, ya que en Moncloa toda disidencia se anota, y más aún tras la conmoción provocada por la imputación y encarcelamiento preventivo de Santos Cerdán. Pese al debate interno, Sánchez mantiene firme su agenda de resistencia. Barbón tendrá que empezar a preparar la suya.

El horizonte electoral añade presión. Muchas quinielas apuntan a que en 2027 coincidirán (no síncronamente) las autonómicas con las generales, un escenario que obligaría a los partidos a medir cada paso con doble cálculo. Solo un bloqueo de los presupuestos estatales podría precipitar comicios anticipados, algo que Sánchez únicamente asumirá si percibe debilidad en el PP.

Mientras tanto, el Gobierno asturiano afronta su agenda inmediata. La Junta General retomará las comparecencias por el accidente minero de Cerredo, con la comisión de investigación entrando en la gestión de la dirección general de Minas tras escuchar a los agentes de medio natural. En paralelo, Barbón deberá preparar el presupuesto autonómico, con dos prioridades sobre la mesa: reforzar la inversión en Educación para cauterizar la herida abierta por la protesta docente, y aumentar las partidas en prevención de incendios y emergencias tras la ola de fuegos del verano. Con ambos argumentos intentará señalar el rechazo del PP a las cuentas. Tal y como están las cosas, esperar otra posición sería ingenuo.

Pero también las costuras de la izquierda se resentirán, en especial con dos asuntos: la evaluación de Costco como proyecto de interés estratégico y la autorización a que se asienten en Asturias universidades privadas. Sobre el primero, una mejora presupuestaria de las ayudas al pequeño comercio podría entenderse como compensación. En el segundo, el Ejecutivo ya ha tratado de neutralizar críticas con medidas como la gratuidad de los estudios en la Universidad de Oviedo.

Izquierda Unida no oculta su incomodidad: su evaluación interna de mitad de mandato pone el acento en la falta de coordinación con el PSOE. No parece que haya intención de enmendar eso. De hecho, este año no se ha llevado a cabo ni siquiera la puesta en escena de una evaluación conjunta de la marcha del pacto de Gobierno.

La recomposición de la izquierda del PSOE ante unos tiempos que se anticipan complicados también hará, probablemente, que Covadonga Tomé eleve el precio de su apoyo. En paralelo, el coordinador de IU, Ovidio Zapico, ha lanzado la idea de un frente electoral común de la izquierda, incluido el PSOE, para cerrar el paso a una hipotética entrada de Vox en el Gobierno autonómico.

Tan relevante es la idea de que la izquierda debe armarse para frenar como sea una victoria de la derecha y que PP y Vox sumen mayoría parlamentaria, como la idea de que sea esa presencia de Vox en el Ejecutivo la línea roja. Cuando en 2027 haya que echar números se entenderá su verdadero significado. Hasta entonces, la legislatura entra en fase de resistencia.