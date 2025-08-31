El mismo dilema

Termina el relajo estival, que cada vez lo es menos, y la batalla política recobra el fragor al que nos hemos acostumbrado. Los incendios del verano se van apagando, dejando tras de sí una dolorosa herida que en las comarcas afectadas tardará un tiempo largo en cicatrizar. El fuego no solo ha calcinado vidas, bienes e ilusiones. Ha chamuscado la imagen de los dirigentes políticos, que tampoco era ya impecable y salen de este trance muy malparados. Los españoles pudimos asistir de nuevo en directo a una exhibición impúdica de su partidismo extremo.

El PSOE y el PP no tuvieron reparo en trasladar su interminable pelea al centro del escenario invadido por las llamas. Ofreciendo un contra ejemplo de la solidaridad espontánea de los vecinos, ni el drama vivido por poblaciones enteras los ha inducido a colaborar mediante los gobiernos que respectivamente controlan. Al contrario, han provocado una riña agria y frustrante sobre el reparto de culpas y el reconocimiento de méritos, de la que han acaparado el protagonismo tratando de obtener por encima de todo un juicio favorable de los damnificados y de la opinión pública. Es una muestra más de cómo los partidos absorben las energías políticas de la sociedad española y de la polarización excluyente en que estamos enrolados. Al respecto, basta con asomarse a una cadena de televisión, pública o privada, para comprobar a qué punto hemos llegado.

El incendio que no se extingue es el que rodea al Gobierno. Superado el ecuador de la legislatura, la gran incógnita sigue siendo su continuidad. La cuestión se dirime en las relaciones del Ejecutivo con los nacionalistas. Vista la actitud adoptada por Sumar ante los últimos casos de corrupción conocidos, se deduce que ha decidido mantenerse en la coalición bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, las dudas en torno al apoyo de los independentistas catalanes y vascos irán en aumento a medida que vayamos entrando en ambiente electoral y las encuestas auguren la derrota de los partidos que componen el Gobierno. En el encuentro que acaban de tener ERC y Bildu, han coincidido en aprovechar el momento para impulsar su agenda nacional. Y radicalmente incierta, a propósito, es la posición de Junts. Incluso el Gobierno, considerando que está fuera de la mayoría parlamentaria, admite que se encuentra en minoría.

La situación, pues, es singular. El Gobierno no cuenta con suficientes apoyos en el Congreso para gobernar con normalidad. Y la oposición tampoco los tiene para derribarlo. Estos son los hechos que definen nuestra coyuntura política actual. El resultado es, por una parte, la confusión generada sobre quién gobierna en realidad, si la coalición de izquierdas o los nacionalistas que aportan votos imprescindibles a cambio de que el Ejecutivo se deje guiar por ellos. Por otra parte, se percibe en general un mayor cansancio con el cúmulo de dificultades que obstaculizan la gobernabilidad y la calle refleja la tensión. Como sucede casi siempre en estas situaciones, es el gobierno quien paga los platos rotos. El panorama se resume en que Pedro Sánchez está más cuestionado que nunca y, aunque la decisión de convocar elecciones anticipadas le corresponde en último término a él personalmente, no puede garantizar la continuidad de su gobierno.

La única posibilidad que le queda al Ejecutivo para enderezar algo esta legislatura problemática y desordenada es la aprobación de los presupuestos. Si en ejercicios anteriores no fue tarea fácil, más difícil será en este. Pedro Sánchez ha asegurado que presentará un proyecto expansivo en el gasto social. El anuncio está hecho con una ambigüedad calculada. Si recibe los apoyos que necesita, saldrá del envite fortalecido para seguir. Si la negociación fracasa, los someta o no a votación, iniciará la campaña electoral blandiendo las bondades del proyecto rechazado. No cabe esperar que el presidente del Gobierno reaccionara con indiferencia a la desautorización mayoritaria de los grupos parlamentarios.

La inestabilidad del gobierno es un síntoma característico de las democracias, propiciada por la tensión social, la fragmentación partidista y la formación de coaliciones frágiles. En Alemania tuvieron lugar elecciones anticipadas y en Países Bajos se celebrarán a finales de octubre, por la quiebra de sus Ejecutivos. En Francia, con una deuda algo superior a la de España, el plan del gobierno para reducir el gasto público se da por derrotado en el parlamento y el presidente Macron medita si reemplazar al primer ministro o anticipar elecciones, como ya hizo en 2024. El dilema al que se enfrentaría Pedro Sánchez, si no consigue unos presupuestos, es muy parecido y el PSOE lo arrastra desde su investidura. Volverá el runrún electoral. La política nacional sufre un deterioro progresivo, las fuerzas del Presidente están disminuidas y al país le conviene un gobierno responsable, que proceda de acuerdo con la regla de oro de las democracias parlamentarias.