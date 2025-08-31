El hombre que decía lo que hay

Para hablar claro hay que ver claras las cosas que en realidad lo estén, sin dejarse seducir por el autoengaño, y estar dispuesto a contarlas sin tapujos, renunciando al habla de conveniencia. Cuando José Borrell conmina a la UE a asumir que "Trump está más cerca de Putin que de nosotros" está proclamando una evidencia. Putin viene siendo un referente para él de una década para acá en la casi totalidad de temas de cualquier test político y desde que Trump ocupa la Casa Blanca todos sus pasos en el orden interno parecen encaminarse poco a poco, siguiendo una calculada estrategia, a un modelo de autoritarismo con disfraz democrático como el implantado en Rusia. Su apoyo a todas las opciones políticas de extrema derecha que en los países de Europa –incluido el nuestro– tienden a erosionar la Unión es muy explícito. ¿Por qué hace falta que Borrell nos cuente lo que tenemos ante los ojos?