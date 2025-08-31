Fueron imposibles el sosiego y la serenidad

"La agricultura, según la razón dicta y los sabios la definen, es la parte donde se cifra la mayor riqueza…el único bien de todo el reino… y admira con justa causa que pudiendo producir tanto bien la agricultura, los mismos que debían fomentarla parezca se conspiran recíprocamente a destruirla…". (José del Campillo y Cossío, siglo XVIII)

Resultó un deseo inviable lo de que el mes rey del verano fuera un tiempo de calma en medio del incendio político que incesante nos tiene quemados. "Mantener la cordura aunque fuera truene" que decía Demócrito se hizo imposible. Hubo desasosiego e intranquilidad. Fracasó proponer que nuestros políticos meditaran en calma y paz. Un invitado indeseable, que casi cada verano hace acto de presencia, el fuego, vino y devoró miles de hectáreas de una tierra cansada de ser reclamo paradisíaco, pero desprotegido.

El calor, la sequedad del terreno, el viento cálido, seco y cambiante, los montes abandonados, los pueblos de la España rural en decadencia, esa que se queja porque "aquí solo quedamos viejos", han abonado un infierno que iluminó las noches con preocupantes llamaradas casi incontenibles. El occidente español, de Galicia, Asturias, Castilla y León o Extremadura, resultó el más afectado, aunque hubo más. Ardieron, según datos publicados, a la espera de apagar, deseamos, los últimos rescoldos, 400.000 hectáreas, una cifra que a uno le resulta difícil de medir mentalmente; dicen que es el territorio de la UE más afectado este 2025, recordando los fuegos que al parecer en 1994 destrozaron esa vez el este peninsular.

A medida que se apagan las llamas destructivas, que dejan carbonizado el suelo y visten de negro los bosques y los montes, se reavivan las otras, las de los políticos a la greña echándose a la cara tizones incendiarios con una irresponsabilidad tal que destruye el ánimo de una ciudadanía ya muy cansada. "Unidad, colaboración, trabajo y altura de miras" son reclamos olvidados por quienes los proclaman.

Y a todo esto, en los pueblos acosados por el fuego y el humo, con muchos que vuelven cada año en vacaciones, con fiestas patronales, con desalojos improvisados o con miedo, junto a los bomberos, los militares siempre dispuestos, los voluntarios organizados o la ayuda externa de países amigos, exhaustos por días de lucha contra un enemigo que se escondía aquí para reaparecer allá, estaban los vecinos de siempre y los temporales que compartieron penurias, cansancio y calor. Sin "epis", en mandil o bermudas ellas o en pantalón de faena o corto ellos, como podían, con palas, calderos, tractores, azadas o escobones quisieron defender lo suyo, cuidando a los que vinieron en su ayuda sin importarles quiénes o de dónde. Y ahogado el fuego, vencido, despidieron a los vencedores de esa guerra sin cuartel con aplausos agradecidos. Unos aplausos que son símbolo de que al pie del problema están los de siempre, los que cuando acaba todo cuentan poco para los que solo aparecen al hacerse la foto con promesas reiteradas y reiteradamente incumplidas.

Al margen de las querellas que saltaron con las primeras chispas, el Rey llamó a los presidentes de las Comunidades Autónomas afectadas y vino a la UME. Luego el presidente del Gobierno salió un poco de su refugio veraniego y los ministros aparecieron justificadores. La oposición siguió haciendo oposición al igual que algunos miembros del gobierno haciendo oposición a la oposición. El guirigay habitual. Unos contra otros, Y contra el fuego ellos, los de a pie, jugándose la vida.

Bronceados e improvisando discursos de barniz cultural clamaron por acuerdos que nunca llegan, por pactos contra un cambio climático utilizado cual manta que todo lo tapa, por la reconstrucción de las pérdidas y la recuperación de las tierras calcinadas. Propuestas de un futuro mejor y menos negro que tal vez se olviden a la vuelta de la esquina. Hay que devolver los montes comunales a los vecinos, cuando a veces ni la propiedad se conoce ni los vecinos de pueblos envejecidos podrían mantenerlos, aunque, como son los que saben, debieran tenerles mayor consideración. Hay que limpiar el monte y conservarlo. Hay que identificar y perseguir a los pirómanos enfermos o guiados por la avaricia. Hay que cambiar leyes o normas que dificultan las labores tradicionales. Hay que mejorar las condiciones de los trabajadores y bomberos mal pagados. Hay que... dejarse de monsergas.

El olvido está lleno de memoria y cuando este verano se olvide tal vez vuelva -Dios no lo quiera- otro que lo recuerde, como ahora recordamos los que pasaron años atrás. Gobernar es usar los bienes comunes como comunes, mantener la dignidad en el comportamiento público y privado y planear de forma racional soluciones reales a problemas que lo son. Tener un proyecto no es suficiente, hay que ejecutarlo. "Ningún viento es favorable para quien navega sin rumbo".

Llega septiembre, el mes donde las fiestas del verano siguen a modo de traca final. Pero también el que inaugura el calendario político. Y aparecerán los problemas generados por los políticos y los conflictos aparcados que no son menores.

Reincidente en las buenas intenciones, contumaz, contra la realidad tozuda cabe un reclamo: ojalá retornen la sonrisa y la esperanza; se apaguen los incendios y se amortigüen las desavenencias. Solo cabe instalarse en el grupo de los "rara avis" que defienden, pese a todos los pesares, la alegría:

"Defender la alegría como una trinchera / defenderla del escándalo y la rutina / de la miseria y los miserables / de las ausencias transitorias / y las definitivas". (Mario Benedetti).

[Campillo y Cossío, José del (1692-1743): "Dos escritos políticos: lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es; España despierta". Introducción, estudio preliminar y notas Dolores Mateos Dorado. Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 1993]