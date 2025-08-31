Memoria del kipper de Withby

La primera vez que probé los arenques que todavía conservo ahumados en la memoria fue hace ya muchos años en un pequeño hotel de bed and breakfast en Edimburgo que olía a moqueta húmeda. A la hora del desayuno, una mujerona desgarbada me preguntó de modo áspero si quería el "full Scottish" y, sin saber muy bien en qué consistía, respondí afirmativamente. Cuando llegó a la mesa, entre el black pudding y las repugnantes alubias dulces apareció un filete de pescado marrón, brillante, con los bordes ennegrecidos. Era un kipper. Olía a leña vieja y a mar. El primer bocado fue desconcertante: salado, amargo, profundo. Como si el pescado contuviera no solo su carne, sino el invierno entero del que venía. Pero un invierno muy remoto. Aún no sabía que los sabores que inicialmente incomodan son los que más fielmente permanecen en el recuerdo. Son muchas las veces que me ha sucedido.

Algún tiempo después conocí Withby, el lugar de donde procedía aquel filete de arenque. Llegué allí en tren, desde York. El trayecto parecía diseñado por Anthony Trollope o Thomas Hardy: aldeas de tejados musgosos, ovejas desorientadas, iglesias solitarias. Observé casi todo el rato a través de la ventana del vagón. El paisaje pasaba despacio, como si la campiña no tuviera prisa en ser recorrida. Whitby tiene algo de escenario y mucho de memoria. Es imposible caminar por sus calles sin pensar en Bram Stoker, que eligió este puerto brumoso como entrada para su Drácula. La abadía en ruinas, los barcos encallados en la marea baja, el empedrado húmedo: todo parece conspirar para que uno se sienta a gusto dentro de una novela gótica. Puede que fuera buscando todo eso, raíces sajonas y fósiles, pero además me reencontré con los kippers.

Hay un olor inconfundible en la costa de Yorkshire que el viajero detecta antes de doblar la curva que lleva al puerto de Whitby. No es de sal ni de algas, ni de yodo puro. Es de humo. Sutil al principio, como el resuello de una chimenea olvidada en el tiempo. Luego más presente, terroso, hasta volverse aroma de hogar. Ese olor proviene de Fortunes Smokehouse, una caseta de ladrillo rojo que resiste al lado del muelle desde 1872. Allí se curan esos arenques ahumados que los desayunos británicos han relegado al recuerdo, pero que sobreviven como testigos de una Inglaterra eterna. He vuelto a informarme sobre ello; parece ser que en Fortunes Smokehouse el proceso hoy sigue siendo igual o similar al de hace un siglo. Entonces, aquel día en Withby, me enteré que primero se abre el arenque, se le extraen las vísceras, se sala y cuelga sobre brasas de roble y haya. Nada particular. El humo hace el resto. No hay aditivos, ni urgencias, tampoco concesiones a las cadenas de supermercados. Luego, compré un par de kippers envueltos en papel encerado y subí con ellos a la colina donde reposa la abadía. Me senté en un banco de piedra y comí uno con las manos, sin pan ni protocolo. Fue una especie de comunión pagana. No era solo el sabor intenso, ahumado y ancestral, sino el lugar, el momento, el acto de comer algo que parecía remontarse a los orígenes de la humanidad. No disponía de la rebanada de la hogaza que impregna la grasa de las sardinas que forman parte de la memoria adolescente de los veranos cantábricos. Los arenques ahumados de Withby nada tienen que ver con las sardinas a la brasa, pero recuerdo que sentí inyectada esa especie de transmisión del pasado. Probablemente influyeran de un modo decisivo los restos de la vieja abadía, el acantilado de levante y el pico de las Brujas, la postal victoriana del viaje, Stoker o el propio William Fortune, fundador del histórico ahumadero.

Por la tarde, cuando ya empezaba a anochecer, bajé al puerto y entré en un pub, pedí una ale y comprobé que todo allí estaba en su sitio como en el resto de otros bares locales desperdigados por Inglaterra. Conversaciones pausadas, mutismo de los parroquianos solitarios en las mesas y algo de ajetreo en la barra. Ya sin llevármelo a la boca, seguí masticando en silencio el arenque como si en vez de ser simplemente un pescado fuera historia prensada en sal, un eco lejano de las tabernas del siglo XIX, de las viejas fábricas de Yorkshire, de la revolución industrial y los desayunos copiosos que combatían la humedad del paisaje y la pereza de los trabajadores antes de emprender el camino diario hacia el astillero.

Withby, de hecho, era y supongo que seguirá siendo un puerto suspendido en el tiempo –entre las novelas de Conrad, las pesadillas góticas de Poe y la visión del vampiro de Stoker– donde los arenques se curan de manera obstinadamente romántica como antaño, partidos y ahumados con maderas nobles, impregnándolo todo con su fuerte aroma: los sentidos y la memoria. Alejándome en el tren, a la mañana siguiente, supe que volvería a acordarme muchas veces de aquellos instantes. Mientras tanto, el arenque restante aun envuelto en el papel encerado del ahumadero, que llevaba conmigo como souvenir, me devolvió el olor de la infancia de las sardinas salonas (en salazón).