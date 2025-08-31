Opinión
La quita y la coña
El sistema autonómico es un resultado feliz casi milagroso, al haber sido construido a golpe de pactos e improvisaciones que daban forma a una praxis con frecuencia oportunista, algo patente sobre todo en lo atinente al sistema financiero. En ese contexto y en términos de Estado la quita de la deuda es otro parche, criticable desde varios puntos de vista: por premiar a quienes gastaron más de lo que debían, incentivando así en la práctica a los incumplidores; por no haber sido precedida de la reforma del sistema financiero, de la que hubiera debido ser, en su caso, colofón, y por su mismo origen en el pacto con un partido nacionalista, aunque luego haya superado el trámite del órgano competente. Incluso repele el artificioso método para el reparto de la quita. Pero la coña sería que algunas comunidades beneficiadas utilizaran la holgura para reducir carga fiscal y reabrir el agujero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos