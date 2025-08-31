Silencio mortal

En pleno verano del 2025, siglo XXI, un informe de varias agencias de la ONU (*) ha declarado hambruna en la gobernación de Gaza y un aumento alarmante de muertes por inanición en otras zonas. En palabras del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, estamos ante un desastre provocado por el ser humano, "es el colapso deliberado de los sistemas que son esenciales para la supervivencia". Niños, abuelos, madres, padres, muriendo de hambre porque le resulta conveniente a un grupo poderoso. Más de medio millón de personas sufren esta hambruna –una clasificación técnica que se alcanza cuando se superan tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición–. Todo ello absolutamente prevenible.

Es una hambruna en tierra fértil, con mar para pescar, y con toneladas de comida y tratamiento contra la desnutrición infantil a unos metros de distancia, en los camiones de asistencia humanitaria que hacen cola a las puertas del infierno en que se ha convertido hace rato la franja de Gaza. La población asediada no puede cultivar ni pescar, y la entrada de ayuda se permite a cuentagotas cuando la presión internacional sube de tono. Esta es la hambruna del mundo, como ha dicho Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios –"es una hambruna que nos perseguirá a todos y que podríamos haber evitado si nos hubieran dejado; es una hambruna que debe empujar a todos a actuar con mayor urgencia, y que debe avergonzar al mundo para hacer las cosas mejor"–.

¿Qué significan estos niveles de hambre para un niño? Lo explica Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF: "El hambre les consume, literalmente, y lo ves al entrar en lugares donde hay niños y hay un silencio absoluto… porque no tienen energía ni para llorar. Están padeciendo lo que venimos gritando durante meses y meses: una hambruna terrible". Todos hemos visto las imágenes, y tenemos al alcance de nuestros teléfonos y pantallas testimonios de médicos y de trabajadores humanitarios de las organizaciones autoras del informe y de otras muchas. Nunca podremos decir que no lo sabíamos.

Cientos de miles de personas pasan días sin comer en Gaza, niños mueren de hambre o por disparos certeros en lo que se han llamado las colas del hambre. El informe de las agencias de la ONU advierte de que más de 640.000 personas alcanzarán niveles catastróficos de hambruna a finales de septiembre. No son números, son vidas, personas como nosotros, familias que solo quieren que sus hijos tengan una oportunidad.

No se ha llegado a esta situación de forma fortuita. 22 meses de conflicto han cosechado este horror de silenciosas muertes por inanición a base de desplazamientos masivos de población, restricciones severas y prolongadas a la ayuda humanitaria, graves interrupciones del acceso a lo más esencial –comida, agua, atención médica y medicamentos—, destrucción o bloqueo del 98% de las tierras de cultivo, impedimentos armados para la pesca, y el colapso de sistemas básicos para la supervivencia –salud, saneamiento y el mercado alimentario–.

Así, los niños de Gaza desaparecen en el silencio de su piel sobre huesos mientras buena parte del mundo guarda otro tipo de silencio también escalofriante o directamente apoya la barbarie.

¿Cuántos niños, abuelos, padres y madres tiene que perder la capacidad de llorar y reír por inanición, morir de hambre o a tiros y bombazos, o ser retenidos como rehenes para entender que terror no sirve para combatir terror, como bien demuestra la historia?

(*) Informe IPC, Integrated Food Security Phase Classification realizado por FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés; la OMS, Organización Mundial de la Salud; el PMA, Programa Mundial de Alimentos; y UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés.