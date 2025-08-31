No es la primera vez. Hubo otras, muchas más. Recuerdo el gran incendio de septiembre de 1985, a algunos funcionarios nos tocó usar el bate-fuegos. Luego vendría el Parque Natural tras la decisión del entonces presidente del Principado más defensor de nuestro medio ambiente, Pedro de Silva.

Somiedo huele a humo

Pero este mes de agosto, 40 años después, ha sido todo excepcional. Primero llegó humo con olor a Zamora, El Bierzo, Laciana, pero no era humo de hogar, de cocina de leña, de chimenea invernal, era olor a biodiversidad arrasada, olor a Reservas de la Biosfera heridas, olor a Patrimonio de la Humanidad, un humo medular de oro de los romanos. Humo de ilusiones perdidas, de casas arrasadas, de vidas humanas truncadas. Humo, dicen, de diversas tormentas secas. Olor a humo de futuros parques eólicos hasta ahora prohibidos.

Olor a granjas castellanas chamuscadas, a rebaños perdidos. A infinidad de opiniones, de opinadores sin opinión, de mantras repetidos por políticos desconocedores hasta de sus competencias. Olor a incendios que, dicen, había que apagar en invierno, para limpiar los bosques sucios. Humo de urbanitas burócratas de despachos que solo saben imponer normas, que también escriben los que opinan en voz alta. Olor a plumas de urogallos chamuscadas o no, humo de osos huyendo a no se sabe dónde.

Y finalmente, nuestro particular Paraíso Natural heredó la visita del fuego. Somiedo comenzó a recibir humo del vecino y hermano concejo de Cangas del Narcea. Humo del Santuario del Acebo, con olor a solidaridad y al buen hacer de nuestros bomberos, de los ganaderos, de los trabajadores municipales, con su alcalde José Luis Fontaniella al frente. Más tarde todo olía a Genestoso, cuyos montes alcanzaron fuego amigo procedente de Laciana. El fuego no distingue de límites administrativos y avanzó hacia el alto Pigüeña. Desde allí hasta Caunedo, pueblo en el que escribo estas reflexiones, llegó el olor al trabajo duro de los vecinos, los agentes forestales, los bomberos asturianos, andorranos, griegos y por supuesto de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Hago un lapsus para comentar lo que escuché en una sidrería de Lugones allá por el mes de julio: "cómo puede permitirse un país utilizar al ejército para trabajar en catástrofes y en apagar incendios, están para otras cosas" (Sic.). Mis compañeros de mesa no me dejaron intervenir, cosa que les agradezco, me conozco.

Y finalmente, el olor a humo y el trepidar del fuego llegó a la parroquia de Gúa. Se desencadenó el infierno. Fue el domingo 17 de agosto, no era fuego amigo, se desató fuego enemigo. Llegó el olor a cerilla, a mechero, a mechas retardadas, a fuego humano, a fuego inhumano. En un breve lapsus de la mañana se iniciaron tres focos desde la carretera. Dos de ellos, cerca de Pola de Somiedo y de Llamardal, se controlaron rápidamente. Pero entre Gúa y Caunedo las llamas se convirtieron en imparables. Todo empezó a oler a ruido de helicópteros, a bosque atlántico ardiendo, a fuego de pastizales y prados secos por esta extraña sequía que padecemos.

Y yo me pregunto: "Dónde estará un famoso primo de un presidente de gobierno de cuyo nombre no quiero acordarme". O esos opinadores para los que este cambio climático ya sucedió muchas veces desde que el mundo es mundo, pero que no reconocen que ahora somos más de ocho mil millones de humanos, explotando los recursos naturales e interviniendo en el clima desde hace cientos de años.

Olor de horas y horas de trabajo angustioso de los, casi siempre, denostados agentes del Medio Natural, del trabajo de nuestros bomberos y de los compañeros que acudieron a librarnos de las llamas. Olor a humo sudoroso de los trabajadores municipales con su alcalde al frente. Gracias Mino, al César lo que es del César. Olor de fuego y de milagrosos contrafuegos generados por profesionales que se han enfrentado cientos de veces a las llamas.

Ahora que muchas personas ya no veremos recuperarse este extraordinario ecosistema, por mucho que en primavera los sotobosques parezcan verdes; faltarán muchos seres vivos, animales, vegetales, hongos, microorganismos. Los osos migrarán y muchas aves, si sobrevivieron, también. Llegarán ayudas para los ganaderos, pero tendrá que diseñarse una política forestal que no vaya dirigida solo a los bosques productores y que piense también en los montes protectores, como estos somedanos, que conservan las especies autóctonas y que nos regalan los paisajes cambiantes en cada estación del año. Verdadero tesoro natural en el que pueden convivir seres humanos con todas las otras formas de vida que aquí se refugia.

¡Somiedo afronta un nuevo futuro, será entre los "Juegos del Hambre" y los fuegos del hombre! n