Opinión | L'aprecederu
Milagrinos llaborales
Hay en mi barrio cuatro chigres por los que paso. Los cuatro están atendidos todas las horas del día por una sola persona, su propietario. ¿Creen ustedes que, de dar para más la cosa, no tendrían un empleado? ¿E imaginan la alegría con que recibirían, de tenerlo, la propuesta de que su empleado trabajase un día menos cobrando lo mismo, o, acaso, un par de horas menos a la semana?
Pues esas son las alegres iniciativas de la progresía, sindical y política: menos horas de trabajo o, incluso, un día menos, cobrando, por supuesto, lo mismo, y sin perder ningún otro derecho.
Ahora está en marcha una campaña para que la semana de cuatro días se traslade a la Administración. En plata: que los funcionarios trabajen solo cuatro días a la semana. No se rían ustedes, pero, según afirman los proponentes, ese trabajar menos días, aparte de aumentar la satisfacción y la salud de los trabajadores -cosa indudable-, los haría más productivos, es decir, que, trabajando menos días, «sacarían más papeles» Si tienen contacto con la Administración, ya saben cómo andan las cosas: siete días para una cita, con suerte.
O este otro dato: las ayudas, ya autorizadas, para los coches eléctricos o sus lugares de recargo llevan tres años de retraso porque están atascadas. Si los funcionarios trabajasen menos aún, todo sería más rápido.
(La argumentación lleva implícito un razonamiento inevitable: si trabajando menos horas sacasen más papeles, es que ahora no lo hacen porque no quieren).
Pero supongo que la propuesta no será solo para los oficinistas, será también para médicos y profesores. Calculo que no se pretenderá que cierren consultas y clases un día a la semana, sino que se contratarán más médicos y profesores. ¿Y el dinero? ¡Ah!, eso en las propuestas progresistas nunca existe.
Bueno, en realidad, se oculta que lo pagarán los demás trabajadores, con más impuestos y más paro. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos