Nuevo capítulo de "Parando en Villalpando": Separación amistosa / Mortiner

-Tamos perdios, René.

-¡Si yá tamos en casa!

-¿Y qué? Somos una pareja perdida na rotonda de la vida.

-¿Cómo ye, ho?

-¿Non te das cuenta, Reinerio?

-¿De qué?

-Hai tanta distancia entre nosotros…

-¡Si llevamos toles vacaciones pegaos, como percebes!

-Emocional, refiérome. Distancia emocional, Reinerio.

-¿Que qué, ho?

-El verano nun crea los problemas, René, los hace más visibles.

-¿Problemas de qué?

-De comunicación, de chispa, d’intimidá real…

-¿Qué intimidá vamos tener, Marisé, si vives abrazá al móvil?

-El mi móvil dame notificaciones, non como tu, oveya.

-Pero, Mari…

-¡Nun te soporto!

-Meca. ¿Y nun me lo podíes dicir en xunu? ¿Tu sabes la cantidá de pasta qu’aforraríamos?

-Home, mínimo 300 euros en helaos, que yes peor que l’osu golosu.

-¿Y tu cola sangría? ¡Que te bebisti la paga extra en jarras de litro!

-Mira, René: 1.700 euros en hotel, 600 en gasolina, 215 en peajes…

-Nun sigas perhí, Mari, que yes como’l GPS, siempres vas polo peor.

-¿Y les escursiones?

-¿Quién te mandó apuntanos? ¿te mandé yo?

-¡Otros 500, pa sudar como pollos! Aquel autobús sin aire acondicionáu, paecía un fornu crematoriu.

-¡Aforraríamos 3.000 euros fácil!

-Sí, pero nun tendríamos esas broncas tan enriquecedoras.

-¡Por 3.000 euros discuto en casa gratis! Y sin necesidá de pagar 120 poles dos entraes pa ver "El Fantasma de la Ópera".

-Sí, anda, nun me lo recuerdes, qué desperdiciu.

-¿Por?

-Porque’l fantasma tengolu yo en casa.

-¿Qué dices, Marisé?

-Que mucho bla bla bla pero en dos meses tampoco follamos tanto.

