Opinión
Nuevo capítulo de "Parando en Villalpando": Separación amistosa
Septiembre, mes del recalculando
-Tamos perdios, René.
-¡Si yá tamos en casa!
-¿Y qué? Somos una pareja perdida na rotonda de la vida.
-¿Cómo ye, ho?
-¿Non te das cuenta, Reinerio?
-¿De qué?
-Hai tanta distancia entre nosotros…
-¡Si llevamos toles vacaciones pegaos, como percebes!
-Emocional, refiérome. Distancia emocional, Reinerio.
-¿Que qué, ho?
-El verano nun crea los problemas, René, los hace más visibles.
-¿Problemas de qué?
-De comunicación, de chispa, d’intimidá real…
-¿Qué intimidá vamos tener, Marisé, si vives abrazá al móvil?
-El mi móvil dame notificaciones, non como tu, oveya.
-Pero, Mari…
-¡Nun te soporto!
-Meca. ¿Y nun me lo podíes dicir en xunu? ¿Tu sabes la cantidá de pasta qu’aforraríamos?
-Home, mínimo 300 euros en helaos, que yes peor que l’osu golosu.
-¿Y tu cola sangría? ¡Que te bebisti la paga extra en jarras de litro!
-Mira, René: 1.700 euros en hotel, 600 en gasolina, 215 en peajes…
-Nun sigas perhí, Mari, que yes como’l GPS, siempres vas polo peor.
-¿Y les escursiones?
-¿Quién te mandó apuntanos? ¿te mandé yo?
-¡Otros 500, pa sudar como pollos! Aquel autobús sin aire acondicionáu, paecía un fornu crematoriu.
-¡Aforraríamos 3.000 euros fácil!
-Sí, pero nun tendríamos esas broncas tan enriquecedoras.
-¡Por 3.000 euros discuto en casa gratis! Y sin necesidá de pagar 120 poles dos entraes pa ver "El Fantasma de la Ópera".
-Sí, anda, nun me lo recuerdes, qué desperdiciu.
-¿Por?
-Porque’l fantasma tengolu yo en casa.
-¿Qué dices, Marisé?
-Que mucho bla bla bla pero en dos meses tampoco follamos tanto.
www.maxirodriguez.net
