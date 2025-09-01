Es el relato, amigos

La política española parece un taller literario donde troyanos y tirios pugnan por dominar el relato. Políticos de todo signo usan la palabra relato como otros usan el colutorio: para esconder el mal aliento. Pedro Sánchez no gobierna: narra. Escribe el monólogo de sí mismo, héroe solitario asediado por villanos de distinto pelaje. Tampoco Feijóo queda exento de esta nueva narrativa. El líder del PP promete el poema épico que consiste en provocar una tormenta en una taza de tila. El relato de Sumar, por su parte, es tan ineficiente como pretender escribir “Guerra y paz” en una pizarra de Ikea. El de Vox parece el guion de un western de sobremesa: todo ruido, todo pólvora y caballos desbocados.

Guiado por asesores de pacotilla, Sánchez vende su epopeya personal, donde el presidente es el protagonista que resiste a los jinetes del apocalipsis. Feijóo habita en el bosque gallego del bandido Fendetestas, versión en realismo mágico de los mundos de Yuppy. Su relato parece el libro de instrucciones de la freidora de aire. El cuento de Yolanda Díaz es redactar manifiestos como si fueran manuales de autoayuda para la clase obrera. Abascal, por su parte, dispara salvas al grito de “¡Reconquista!” con balas de pacharán y repelente para moscas.

Unos ofrecen grandilocuencia hueca; otros, moderación anestésica. Aquellos, testosterona de barra libre; los otros, una sopa tibia para inmigrantes y okupas. Y así pasan los días, gobernados por cuentacuentos que se creen novelistas cuando no pasan de folletinistas de saldo.