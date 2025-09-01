Opinión
Es el relato, amigos
Políticos cuentistas de pésima literatura
La política española parece un taller literario donde troyanos y tirios pugnan por dominar el relato. Políticos de todo signo usan la palabra relato como otros usan el colutorio: para esconder el mal aliento. Pedro Sánchez no gobierna: narra. Escribe el monólogo de sí mismo, héroe solitario asediado por villanos de distinto pelaje. Tampoco Feijóo queda exento de esta nueva narrativa. El líder del PP promete el poema épico que consiste en provocar una tormenta en una taza de tila. El relato de Sumar, por su parte, es tan ineficiente como pretender escribir “Guerra y paz” en una pizarra de Ikea. El de Vox parece el guion de un western de sobremesa: todo ruido, todo pólvora y caballos desbocados.
Guiado por asesores de pacotilla, Sánchez vende su epopeya personal, donde el presidente es el protagonista que resiste a los jinetes del apocalipsis. Feijóo habita en el bosque gallego del bandido Fendetestas, versión en realismo mágico de los mundos de Yuppy. Su relato parece el libro de instrucciones de la freidora de aire. El cuento de Yolanda Díaz es redactar manifiestos como si fueran manuales de autoayuda para la clase obrera. Abascal, por su parte, dispara salvas al grito de “¡Reconquista!” con balas de pacharán y repelente para moscas.
Unos ofrecen grandilocuencia hueca; otros, moderación anestésica. Aquellos, testosterona de barra libre; los otros, una sopa tibia para inmigrantes y okupas. Y así pasan los días, gobernados por cuentacuentos que se creen novelistas cuando no pasan de folletinistas de saldo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos