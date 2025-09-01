Septiembre, otra vez. Los niños estrenan mochila y los políticos desempolvan la cartera: unos aprenden a multiplicar; los otros se empeñan en dividir. Hasta Sumar se esmera en la resta mientras algunos socialistas amigos de la sustracción aguardan expectantes la apertura del otro curso, el judicial, que barrunta chironas. El presidente del Gobierno inaugura la temporada con discursos sobre clima y feminismo, como si la pedagogía pudiese ahogar el ruido de los juzgados: mientras el amado líder habla de plantar árboles, los jueces riegan expedientes. Hay incendio entre los poderes del Estado.

En Moncloa han cambiado el calendario escolar por el procesal. Malos tiempos para Sánchez: a su mujer la citan, a su fiscal general lo procesan y a sus barones los esposan. Más que un partido, el PSOE parece una excursión al Palacio de Justicia con visita guiada. En los años 80, los socialistas llenaban plazas de toros y estadios; hoy solo llenan sumarios.

En la tarima de la oposición, Feijóo repite la vieja lección, la eterna dialéctica de los buenos y los malos. El gallego promete reparación integral, como si fuese fontanero de urgencia. En este inicio de curso incierto, los populares han decidido hacer el papel del matón del recreo: se dedican a perseguir al presidente durante el recreo, tirándole bolas de papel con titulares de periódico.

¿Habrá duelo al sol entre Sánchez y Feijóo? ¿O serán los jueces los que suelten el definitivo martillazo y el tribunal popular dicte sentencia en este país de patio de colegio?