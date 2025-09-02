Adiós, amigo Rodion

Con gran tristeza recibo la noticia de la muerte de Rodion Shchedrin a los 92 años, uno de los grandes compositores rusos de los últimos tiempos. Era el esposo de la legendaria bailarina Maya Plisétskaya. La dirección del Teatro Bolshoi de Moscú acaba de declarar:"Falleció el mayor genio de nuestro tiempo".

Para mi hermano Ricardo y para mi, Rodion y Maya fueron grandes y muy queridos amigos. Desde que conocimos a Maya en Nueva York en los años 60 del siglo pasado fueron muchos los viajes que hicimos juntos durante las actuaciones de ella. Hoy recuerdo vivamente la voz de Rodion cuando hace diez años me llamó, roto de dolor, para decirme: "Maya passed away".

Cuando Plisetskaya llegó a Oviedo para recibir el Príncipe de Asturias 2005, vino acompañada de su esposo. Durante todos esos días él y yo paseamos por todo Oviedo. En aquella ocasión fue entrevistado por LA NUEVA ESPAÑA. En nuestras interesantes conversaciones a lo largo de los años muy a menudo tocaba el aterrador tema de los difíciles años vividos por ellos dos durante la era soviética. Al padre de Maya lo mandó ejecutar Stalin cuando ella tenía 13 años y su madre fue enviada al gulag. Siempre mostró interés por mi experiencia con los comunistas en Cuba, donde yo nací, y también sufrí esa terrible dictadura. Ambos tenían la nacionalidad española. Al matrimonio le unía una estrecha amistad con Rostropóvich, igualmente premiado con el Príncipe de Asturias. Musicalmente fue influenciado por Prokofiev, pero su preferencia era sobre todo por Shostakóvich, de quien era amigo, y con quien su padre trabajó. Rodion fue autor de siete óperas. Escribió cinco ballets -entre ellos "Carmen" suite y "Anna Karenina"- todos dedicados a su esposa. Compuso sinfonías, obras vocales, corales, conciertos para piano y orquesta, además de piezas para el cine. Su legado artístico deja más de 80 creaciones. La relación con la música española la dirige principalmente a Albéniz. Su fama pronto llegó a todo el mundo desde donde le piden composiciones para las más importantes orquestas.

Por ejemplo, Leonard Bernstein le encarga una para la Filarmónica de Nueva York. Así nace el "Concierto para orquesta Nº 2 (Las Campanas)", que fue estrenado en esa ciudad en 1968. La mayoría de sus trabajos se basaban en poemas folclóricos de su tierra, así como en los clásicos de la literatura rusa por la que mostraba verdadero entusiasmo.

Pero la devoción de su vida fue el amor por Maya. Cuando hablábamos en los últimos años, era ella la constante protagonista. Ahora, ya juntos podrán amarse eternamente.