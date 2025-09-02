La voluntad comunicada por el Gobierno regional de incluir la “cultura sidrera” en el currículo escolar y reforzar en los colegios la sidra como seña de identidad asturiana solo puede entenderse como algo fuera de razón y de sentido. La satisfacción por su declaración hace unos meses como Patrimonio Mundial Inmaterial no puede estropearse con una iniciativa tan extravagante como la que se ha anunciado. Como se suele decir, a alguien se le fue la pinza en este tema. Porque el consumo de alcohol en los niños es un enorme problema para la salud de los propios afectados, para sus familias, la comunidad y para nuestro sistema sanitario. Es cierto que no todo el mundo conoce esto, pero desgraciadamente cada día son más los que lo viven en sus hijos cada vez de menor edad. Y los pediatras de Atención Primaria lo sabemos y lo vemos en primera línea. Entendemos que su encaje legal será un problema serio para sus promotores porque el propio Principado en 2015 presentó un decreto para la prevención del consumo de alcohol en la infancia y la Dirección General de Salud Pública desarrolló una serie de recomendaciones para la identificación en los centros de salud de los niños consumidores habituales de alcohol. Además, el pasado mes de marzo el Consejo de Ministros aprobó una ley para evitar el acceso al alcohol de los menores de 18 años. En sintonía con todas esas medidas la Real Academia de Medicina organizó una mesa redonda en la que expusimos datos procedentes de diferentes informes epidemiológicos, de los que mencionaremos unos pocos:

Cultura sidrera y desvarío

La edad media de inicio en la ingesta habitual de alcohol se situaba entonces en los 13,7 años; 10 años antes estaba en 16,5. El 61% de jóvenes de 12 a 18 años lo consumen con frecuencia; 13% a diario. El 47% de las personas que comienzan a beber alcohol antes de los 14 años desarrollan dependencia en algún momento de su vida, frente a solo el 9% de los que empiezan a beber después de los 21.

Beber alcohol en el niño se asocia directamente al uso de otro tipo de drogas y se relaciona con conflictos familiares, fracaso escolar e inadaptación social.

El "botellón" callejero o fiestas en espacios abiertos es aquí la forma más frecuente de iniciarse en su consumo: 27,4 por ciento de los niños asturianos.

Más del 80% consideran que el alcohol no representa ningún riesgo para su salud ni origina daño a medio y largo plazo.

Otra cuestión que debe resaltarse: el alcohol provoca que cada año más de 4.000 niños sean hospitalizadas en España por episodios graves relacionadas con la bebida; la cifra ha aumentado en un 103% en los últimos diez años.

Y un asunto más relacionado con la respuesta social a este grave problema: sólo a 1 de cada 3 niños les han negado consumir alcohol en la calle, comprándolo sin que en los lugares de venta se les reclame su DNI. La inhibición y permisividad de los responsables de vigilar y castigar a los culpables de estas prácticas es una muestra más del desvarío en el que nos movemos y de la facilidad con la que algunos hacen negocio con el mal de otros. Hace unos años publicamos una "Guía de Buen Trato al Niño" (IMC, Madrid 2011) en la que se recapitulaban una serie de conclusiones obtenidas de estudios realizados en distintos países europeos. En él exponíamos las motivaciones por las que ocurre esto: la presencia en la vida del niño de la imagen de las bebidas alcohólicas, la percepción por parte del menor de su aceptación social, su adquisición prácticamente libre, la publicidad provocativa en los medios y espacios públicos, sumados a la curiosidad natural del niño que le hace probar cosas nuevas y le arrastra a su uso habitual, al abuso y la enfermedad; el consumo por parte de padres y compañeros, la búsqueda de mayor aceptación por los iguales, aparte de condicionantes individuales como la baja autoestima, la timidez, su utilización como alivio de una situación estresante y facilitador de las relaciones sexuales.

¿Tiene que ver la propuesta que prepara el Gobierno asturiano con lo que se señala? Sin duda. Al niño en la escuela no hay que darle "cultura sidrera"; tiene que iniciársele en el aprendizaje, en la adquisición de destrezas y habilidades, introducirlo en la lógica del mundo. En lo posible debería contribuirse a su educación. Su cerebro, como es bien sabido, está programado para absorber fácilmente todo tipo de estímulos desde una insuficiente capacidad de discernir lo que para él es conveniente o perjudicial; la incitación a experimentar, las interacciones sociales, los refuerzos sobre sus comportamientos, el lenguaje y las experiencias cotidianas lo moldean. Lo más profundo de su personalidad se construye desde fuera. No tenemos ninguna duda de que el acercamiento "amable" de la sidra y su consumo al niño tendrá, con todas las vueltas culturales y folclóricas que se quiera, la consecuencia de un incremento en su acceso al alcohol.

De Asturias y de la sidra todos deberíamos saber más. Cada cosa a su tiempo y de forma ordenada, sin excentricidades ni ocurrencias, sin oportunismos.