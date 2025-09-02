Lolita me fascina

En la cara A de aquellos singles negros de 75 rpm, escuchaba yo al "Dúo Dinámico" y también en ese época, años sesenta, a los Blue Diamond; a Manolo y Ramón cantando "Lolita tú tienes una forma de bailar que me fascina", y a Riem y Ruudla con "Ramona te cantan todos al mirar". Ambas parejas me sobrecogieron con la misma profundidad que en los años setenta, tras dar unos pasos atrás, la "Lolita" de Novokov y la "Ramona" de Helen Hunt Jackson. La letra de aquellas piezas ligeras era un desastre, pero es lo que tiene la música, me toca la vena hortera y me emociono a poco que me acompañe un ser querido y riele la luna en un charco.

¡Qué letras tan desastrosas! La del Dúo Dinámico plagada de infinitivos y rimas consonantísimas, y aquel hallazgo que valía por toda la canción: "contigo bien quisiera tristear toda la vida". Tristear, ¡no me digas! La tristeza sin remedio vuela sobre nuestras horas; la tristeza, privilegio de tiquismiquis, de meticulosos, tocinillo urbano..., esa tristeza dinámica de los dúos alegres, porque Manolo y Ramón, como Ricardo II, eran reyes de sus tristezas, y el desconsuelo de dos, bien lo sabemos, es alegría.

No estoy triste, de veras, porque es la primera vez que verbalizo mi admiración por el Dúo Dinámico, y caigo en la cuenta de que tenían una forma de cantar que me fascinaba. Suerte, Manolo, en la cara B del vinilo, más allá de la vida; que vencida tu promesa de tristear, en aleluya se pueda tornar. n