La niebla y el aislado Putin

Está bien la seguridad en uno mismo pero conviene dudar cuando en la autopista sólo encuentras conductores suicidas. Europa repite que Vladimir Putin está aislado, pero si los líderes de siete países europeos, más Volodímir Zelenski, los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN tienen que organizar a toda prisa una videoconferencia con su aliado Donald Trump para que no entregue Ucrania al invasor, igual el presidente de la Federación Rusa no está tan aislado.

Trump aseguró en campaña presidencial que acabaría con la guerra en Ucrania en cuestión de días, pero no dijo en cuántos ni cómo. Hace dos semanas, el aislado Putin salió de la cumbre de Anchorage más anclado en su influencia internacional de lo que había entrado y Trump aclaró al mundo que si no se para la guerra es porque los contendientes están enfadados. Aaah... si es así

El pasado domingo, China abrió en Tianjin la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un foro intergubernamental de seguridad en el que participan dirigentes de 20 países asiáticos, entre ellos el primer ministro indio, Narendra Modi y el presidente ruso, Vladímir Putin. El chino Xi y el ruso Putin trabajan la alternativa a Occidente en un espacio geopolítico, ―Eurasia, que llega hasta las fronteras con la Unión Europea y cuyo fin es acabar con la hegemonía estadounidense.

Cuando Trump amenazaba con aranceles masivos, Europa echó un reojo a China, pero quitó el soslayo y aceptó todo lo demás que pedía Estados Unidos, que se aísla en la política mágica de hacer América grande otra vez y se centra militarmente en el Pacífico para desinteresarse por el Atlántico Norte en Europa.

A Putin no le va mal ni en Rusia, ni en Ucrania, ni en Anchorage ni en Tianjin, ni en los partidos y gobiernos fachas europeos. Decir que el presidente ruso está aislado es caer en el solipsismo del diario británico que tituló "niebla en el canal, el Continente aislado". Desde el coche de Europa, el resto de los vehículos vienen de frente. Alguien se equivoca en un sentido. n