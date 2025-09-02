Los puentes de Madison y los túneles de Pajares

Casi siempre hay otra posible solución aunque pensemos que no. ¿Qué habría pasado si Meryl Streep (Francesca) hubiera abierto la manilla y saltado de la camioneta de su marido bajo la —muy asturiana— lluvia de Madison Country para lanzarse a los brazos de Clint Eastwood (Robert) rumbo a una vida de amor pleno? Aquello no ocurrió y seguimos llorando cuando reponen la película en televisión, mito del adulterio sin rematar del mundo contemporáneo. Francesca se mantuvo leal a su matrimonio gris pero estable, a una relación sentimental insatisfecha, pero madre de dos hijos que adoraba. En ocasiones, el sentido del deber pesa más que una maleta.

¿Qué pasaría si tú, un ser querido o un amigo, saltase de su cómodo trabajo para explorar una nueva relación laboral? Todo cambio implica incertidumbre e inseguridad, como bien sabía Francesca. Hoy en día es fácil consumar la infidelidad laboral —la otra también— por existir un mercado más dinámico, mayor cualificación —e inquietud— de los empleados, la posibilidad del teletrabajo (parcial o total) para ciertas ocupaciones y la mejora de las comunicaciones físicas y digitales. En el caso de Asturias, el flamante túnel ferroviario de Pajares, inaugurado hace menos de 2 años, permite la conexión Oviedo–Madrid en poco más de 3 horas, abriendo nuevos horizontes profesionales hasta ahora inalcanzables.

Mi generación, la nacida a finales de los 80, se enfrentó a la Gran Recesión en 2008 cuando comenzábamos el camino profesional, crisis que se agudizó y alargó en España durante varios años más. Algunos compañeros emigraron y otros nos quedamos. Después sucedió la pandemia mundial, poniendo más piedras en la senda laboral y vital. Aparte, hay que sumar las sombras endémicas españolas, pero, siendo justos, también sus luces. Y hay mucha en los túneles de Pajares, un prodigio de la ingeniería civil con 25 km longitud, el séptimo más largo de Europa, que atraviesa una complejísima orografía. Para comprender la magnitud, se invirtieron 4 mil millones de euros, un coste similar a la ampliación del canal de Panamá.

Con el AVE y el teletrabajo se abre el sueño anhelado para muchos: vivir en Asturias y trabajar fuera. Para ilustrarlo, les contaré mi caso particular: trabajo tres días en Madrid y dos días teletrabajo desde mi casa en Oviedo. El lunes madrugo bastante para coger el primer tren que llega a la capital a las 9:40, regreso el miércoles por la tarde a Oviedo y teletrabajo lo que queda de semana. Por tanto, realizo dos viajes en tren y duermo dos noches fuera de casa a la semana; 200€ de gasto. No compensa alquilar un piso o habitación tal como están los disparatados precios si sólo se pernocta ocho noches al mes encontrando un hotel barato.

Llevo así desde hace 9 meses, cuando ingresé en un relevante organismo público. La capital acapara un evidente y excesivo centralismo administrativo del Estado. He disfrutado de 64 emocionantes viajes en tren donde nunca sabes qué sucederá al ser todo nuevo: línea de alta velocidad recién inaugurada, nuevo modelo de tren y la estación madrileña (Chamartín) en obras por ampliación. No me han echado del trabajo ni de casa, un logro sabiendo que dependo del Ministerio de Transportes, Adif, Renfe, Talgo y, no menos importante, Red Eléctrica. Libré el día del apagón.

Este aventurado plan de vida laboral no es sencillo de realizar ni está libre de sacrificios, pero es factible. A veces se necesitan personas que sirvan de ejemplo para otros, referentes que demuestren que una solución es viable. Cuando me presenté candidato al proceso de selección de mi nuevo empleo, recordé una exposición que creó la Universidad de Oviedo hace 3 años sobre su brillante profesor Emilio Alarcos Llorach. El filólogo ingresó en la RAE en 1972 y tomaba todas las semanas el tren nocturno de Oviedo a Madrid —8 horas— para acudir a la sesión con los académicos. Si él pudo hace 50 años, consiguiendo compatibilizarlo sin desatender sus obligaciones familiares y laborales en Asturias, ¿por qué no nosotros?

En los últimos 15 años, he trabajado en Asturias en 7 empresas muy distintas. De multinacionales a pymes, del sector cultural al industrial, de becario a ingeniero senior. Esas experiencias enriquecen mucho profesionalmente, aunque poco llegó a la cuenta de ahorros, como les sucede a tantos otros jóvenes universitarios. Sin duda, es el peaje a pagar por vivir en la periferia, lejos de las zonas de poder económico y administrativo que gozan de mejores condiciones. Sin embargo, están cambiando las tornas gracias a los veloces y asequibles medios de comunicación que permiten liberarse del yugo sin marcharse de la tierrina. Emigrantes de quita y pon.

Meryl Streep visitó Asturias un mes antes de la apertura de los túneles de Pajares, al ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2023. Merecidísimo por muchos motivos, por su calidad interpretativa y humana que la convierten en la actriz favorita de muchos de nosotros y cuantitativamente por ser la que tiene más nominaciones a los Óscar, en 21 ocasiones ganando 3 estatuillas. Meryl participó en los actos culturales que realiza la Fundación Princesa —magnífica labor— para divulgar entre el público la obra de los premiados. Mantuvo una animada entrevista con Antonio Banderas donde confesó: "muchas personas querían que saliera de la camioneta (risas del público). Hoy tuve un encuentro maravilloso con un grupo de alumnos que fueron obligados a ver mis películas. Tenían que inventar guiones alternativos y tres niñas dijeron que tenían un final distinto para los Puentes de Madison. Pensé que ya sabía lo que iban a decir… pero afirmaron que Francesca debía salir del auto y no irse con Robert, ni tampoco con su marido, ¡sino marcharse sola, con ella misma!"

En un momento del film, Francesca le dice a Robert que "somos las decisiones que hemos tomado". A veces, la mejor decisión es abrir la manilla, salir del coche —o del despacho— y lanzarnos a por lo que queremos. Aunque sea con paraguas.