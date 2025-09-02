Superioridad moral de la izquierda

La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, por tanto está sujeta a convenciones sociales y no es universal. Por oro lado, la ideología contiene valores y principios que permiten formarnos una idea global sobre los asuntos políticos.

Las diferencias ideológicas proceden principalmente de la distinta sensibilidad hacia las injusticias. Las personas que comparten unos principios ideológicos suelen tener posiciones comunes sobre temas variados. La ideología de izquierda incluye muchas variantes como comunismo, socialismo, maoismo, marxismo, etc. e igualmente dentro de la derecha se incluyen diversas variantes como conservadores, democristianos, liberales,etc. Aquí hablaremos de izquierda y derecha en general sin matizar corrientes concretas.

Las ideologías políticas tienen una base moral y su adopción depende fundamentalmente de la clase de persona que cada uno es. Hay también una cierta correlación entre riqueza e ideología de forma que los ricos son más de derechas, pero esta relación es muy débil y además está disminuyendo.

Las creencias más básicas de nuestra visión general proceden de nuestro carácter y así en el caso de la política dependen de nuestro carácter moral.

El principal elemento diferenciador entre izquierda y derecha es la diferente sensibilidad hacia las injusticias de la vida social y económica. Esta sensibilidad ha ido aumentando con el desarrollo económico y cultural.

La izquierda se caracteriza por tener una mayor empatía hacia los desfavorecidos y los oprimidos y por defender teorías que rebajan la responsabilidad personal de quienes están en situaciones de pobreza, explotación u opresión.

Los ideales de la izquierda son la traslación política de los principios morales de los que se nutre la teoría de la justicia, siendo esta la razón por la que se puede afirmar que la izquierda es moralmente superior a la derecha. La izquierda aspira a lograr una sociedad más justa, libre de explotación y opresión de todo tipo.

Que las ideas de la izquierda sean moralmente superiores a las de la derecha no implica que su comportamiento sea también superior como lo demuestran claramente las enormes injusticias y asesinatos de los comunismos históricos.