Covadonga, o el mito que nos une

Hay lugares que no necesitan explicación porque habitan en lo profundo de quienes somos. Covadonga es uno de ellos. Su nombre no solo remite a un espacio físico, sino a una idea que ha atravesado los siglos: la de un pueblo que se reconoce en un origen común, no para encerrarse en él, sino para proyectarse hacia el futuro con orgullo y sentido de pertenencia.

Cada 8 de septiembre, Asturias se reúne simbólicamente en Covadonga. Y lo hace desde una pluralidad de creencias, sensibilidades y generaciones. Porque Covadonga no es propiedad de nadie, sino herencia de todos. Su valor no se mide en términos de religiosidad o de épica guerrera, sino en su poder integrador. Allí convergen la historia, la cultura, la espiritualidad, la belleza natural… y, por encima de todo, la identidad compartida.

No hablamos solo de una montaña o una basílica, sino de un mito fundacional. Los mitos son relatos que nos permiten cooperar, nos unen en torno a un "nosotros”"amplio, simbólico, generoso. Covadonga cumple exactamente esa función: la de ser un lugar donde ser asturiano encuentra un sentido más profundo.

Conozco bien ese lugar. Fui escolano. Y si hoy puedo decir que mi vínculo con Covadonga es profundo, no es solo por el recuerdo de los días vividos allí, sino porque mi fe católica encuentra en aquel entorno una expresión particularmente íntima. Y quiero aprovechar esta ocasión para señalar que hemos permitido entre todos que la Escolanía, ese tesoro que un día fue orgullo musical y espiritual de Asturias, se apagara sin la defensa que merecía.

Y cuando hablamos de Covadonga, hablamos también de la Santina. Así, con mayúsculas y con el cariño con el que solo en Asturias sabemos nombrarla. La Santina forma parte inseparable del alma de este lugar, y su presencia trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo íntimo y colectivo a la vez.

Hoy, en una sociedad cada vez más polarizada, donde crecen las trincheras ideológicas y donde se intenta fabricar símbolos nuevos que a menudo nacen desde la exclusión o desde la urgencia, el valor de Covadonga se hace aún más evidente. Porque Covadonga no divide: integra. No enfrenta: acoge. No se impone: convoca.

En tiempos en los que se debaten nuevas banderas, nuevas fechas, nuevos gestos o signos de pertenencia, conviene recordar que los símbolos verdaderos no se decretan. Surgen, se consolidan y perduran porque resuenan en la memoria colectiva. Covadonga no necesita ser reinventada porque nunca ha dejado de estar presente. Está en la historia, sí; pero también en la emoción, en la identidad compartida, en la experiencia vital de generaciones de asturianos que han hecho de ese lugar un espejo de sí mismos.

Pero sería un error hablar de Covadonga solo en términos simbólicos. Es también el enclave más visitado de Asturias. Y sin embargo, arrastra problemas materiales que no podemos seguir ignorando. La falta de aparcamiento, las carencias de acceso, el abandono de la finca de Les Llanes —comprada por el Gobierno del Principado y hoy sumida en el olvido— son déficits que deslucen un entorno que debería cuidarse como se cuida lo que más se quiere. Porque Covadonga no solo emociona: también genera economía, empleo, comercio. Es el gran motor turístico y comercial del Oriente asturiano. Y protegerlo es también proteger a quienes viven de él.

Por eso resulta incomprensible —y profundamente decepcionante— que la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) haya decidido no retransmitir este año la misa del Día de Covadonga. Un acto que cuenta con el respaldo explícito y sentido de una amplísima mayoría social que espera de su televisión pública el respeto debido a todas las sensibilidades de nuestra tierra. Una televisión que se financia con los impuestos de todos no puede dar la espalda a un acto que representa tanto para tantos.

Porque en Covadonga caben todos: el creyente y el escéptico, el joven y el anciano, el que llega por primera vez y el que regresa como quien vuelve a casa. Es paisaje y es memoria. Es historia y es horizonte.

Y por eso, cada vez que celebramos el Día de Asturias el 8 de septiembre, no lo hacemos por rutina institucional ni por protocolo. Lo hacemos porque hay un lugar que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Ese lugar se llama Covadonga. Y defender su significado, su vigencia y su poder simbólico no es nostalgia: es una forma de responsabilidad. De esa que se ejerce cuando se quiere construir futuro sin perder raíces.

Esa misma lógica es la que debe inspirar también al tejido empresarial asturiano. Porque Covadonga no solo nos habla del pasado, sino de cómo enfrentamos el presente: sin renunciar a lo que somos, pero con la voluntad de adaptarnos a lo que viene. Asturias tiene una sólida tradición industrial, un carácter emprendedor forjado en el esfuerzo, y unas empresas que, aun en medio de la incertidumbre, siguen apostando por esta tierra.

Pero el tiempo que vivimos exige una transformación sin precedentes. La inteligencia artificial, la digitalización, la transición energética y los nuevos modelos globales están cambiando todos los parámetros conocidos. Y esa adaptación no se logrará desde el miedo, sino desde la convicción. La misma que Covadonga simboliza desde hace siglos: fidelidad a lo que somos, sí, pero con capacidad para responder a los desafíos que nos sobrevienen.

En definitiva, Covadonga nos recuerda -como dice aquella frase tan sencilla como poderosa- que la concordia fue posible. Y eso nos obliga a algo más que a celebrar el pasado: nos compromete a huir de las polémicas estériles y a actuar con altura de miras, con la voluntad de construir un mañana que siga teniendo sentido para todos.