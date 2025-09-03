Los efectos de la mili que se extiende

El servicio militar no va a volver a España, aseguró hace cuatro días la ministra Margarita Robles. Robles atendía a los periodistas tras una reunión con su homólogo alemán, que acaba de anunciar que reimplanta una suerte de servicio militar no obligatorio en julio de 2027 en el contexto internacional de rearme por los efectos de la guerra de Ucrania. Alemania ha sido el último país en sumarse a este revival de políticas del siglo pasado, muy marcadas por guerras mundiales. Suecia lo hizo en 2017, Lituania en 2015, Finlandia, Austria, Dinamarca y Estonia lo mantienen.

El compromiso de la ministra por mantener un ejército profesional se enfrenta a realidades como las que ha hecho aflorar la incorporación esta semana de la princesa Leonor al Ejército del Aire para continuar su formación militar. Solo en este Ejército se calcula que hacen falta más de 1.300 efectivos para reforzar la plantilla que debe hacer frente a las nuevas necesidades. Si una de las apuestas del Gobierno es convertirnos en una potencia aérea, y para ello Defensa aspira a sumar 45 aviones a la flota, alguien tendrá que dirigirlos.

El debate también se ha abierto a la inclusión de las mujeres en el nuevo modelo defensivo de Europa. Alemania no puede aún, pero el ministro Merz lo considera ya una opción realista siempre y cuando se cambie la Constitución alemana. Tiempo al tiempo. A partir de 2026, Dinamarca establece 11 meses de mili obligatoria para hombres y mujeres. La medida puede contribuir a feminizar la prestación y servirá de palanca para modernizar el servicio hacia nuevos retos más orientados a los conocimientos tecnológicos.

El debate tiene consecuencias ideológicas, pero también de otra índole, porque apartará a una generación de jóvenes de la actividad económica y educativa, del consumo... En Canarias ya han hecho cálculos del efecto que tendrá la nueva mili alemana sobre su mercado turístico. El alcance real de estas nuevas políticas de militarización de la ciudadanía aún es inimaginable.