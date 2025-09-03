Sánchez estrena curso

Empeñado en superarse a sí mismo, Sánchez no ha esperado a iniciar el curso político tras las vacaciones para, después de catorce meses de silencio, utilizar la televisión pública para y una nueva ofensiva contra el poder judicial. "Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia", dijo por resumirlo con sus propias palabras. No será, desde luego, por lo que favorece el gobierno que preside la igualdad

–el injusto cupo catalán, como ejemplo– entre españoles.

La denuncia televisiva de Sánchez, muy pegada al terreno que pisa por las investigaciones judiciales a su esposa y su hermano, no solo busca excusar responsabilidades personales, sino generar sospechas sobre el sistema. El presidente del Gobierno se erige víctima frente a una Justicia supuestamente politizada, un discurso que puede calar en un entorno mediático saturado. No es un choque más entre poderes; evidencia una estrategia deliberada de confrontación. Estamos ante un desafío serio al Estado de Derecho, donde los límites entre lo público y lo privado, lo personal y lo institucional, se difuminan peligrosamente. La entrevista y el teatrillo televisivo pueden considerarse un movimiento calculado para poner en tela de juicio uno de los pilares democráticos. Supone también un nuevo aviso de hasta dónde estamos dispuestos a permitir que el poder político se escape de su contención natural e invada otras competencias para salvaguardar los privilegios de una casta: en este caso y concretamente de los suyos.

Sánchez aprovechó, además, para anunciar que por fin presentará unos presupuestos generales, aunque enseguida añadió que si no se aprueban seguirá sin convocar elecciones. El curso lo ha empezado largando la historieta del Pacto de Estado, suscrito con sus ministros, contra el cambio climático, que es en cuanto a eficacia igual que presentar un pacto contra el hambre de la humanidad. Es decir, venga postureo.