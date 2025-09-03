Una unión ejemplar

Veintiún años después de su primera candidatura, Valdesoto ha sido finalmente reconocido como Pueblo Ejemplar por la Fundación Princesa de Asturias, un merecido galardón que premia el trabajo, la dedicación y la ilusión de muchos vecinos y vecinas.

En el acta de concesión, el jurado destacó su "compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación. Las representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada".

En el caso de Les Carroces, desde 1950 se celebra el desfile provincial, un evento que cada año atrae a miles de visitantes tanto de Asturias como de fuera. Pero más allá de la expectación que genera, lo verdaderamente valioso es cómo consigue unir a las peñas en un trabajo colectivo, de creatividad, colaboración y orgullo vecinal.

Los Sidros y les Comedies, por su parte, salieron de los libros de historia en 2005 gracias al impulso de la asociación El Cencerru, que se propuso recuperar esas comedias tradicionales y sus personajes enmascarados. Desde entonces, cada primer domingo de enero, en el campo de la iglesia, hacen un recorrido satírico en el que se comentan, con humor e ingenio, los acontecimientos del año. Entre otros logros, ese trabajo de recuperación trajo en 2019 su declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial por parte del Gobierno del Principado de Asturias.

Además de los valores destacados por la Fundación Princesa, Valdesoto es merecedor de este reconocimiento por mucho más. Por su día a día, por su manera de hacer comunidad, de cuidarse y apoyarse mutuamente, por convertir la parroquia en un lugar para vivir, en un verdadero hogar. Porque además de tener infraestructuras y servicios; también se trata de tener ciudadanos que vivan el lugar y le den vida. Y eso es lo que da color, identidad y grandeza a nuestro municipio. Son ellos —sois vosotros— los verdaderos protagonistas, quienes hacéis que Siero sea grande y en este caso Valdesoto.

Quiero aprovechar estas líneas para recordar a quienes no han podido ver hecho realidad este premio porque ya no están entre nosotros. Como mi antecesor, Juanjo Corrales, y tantas otras personas del pueblo. Que la concesión de este galardón sirva también como homenaje a todos aquellos que lucharon por Valdesoto.

Termino con un agradecimiento y un deseo. Gracias al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por conceder a Siero su primer premio a Pueblo Ejemplar. Un reconocimiento que espero no se limite a la fecha de entrega, sino que perdure en el tiempo. Que se celebre ncada día y que los vecinos y vecinas de Valdesoto no olviden nunca que son, de verdad, ejemplares.

¡Enhorabuena! n