Valdesoto, el pueblo de los 1.800 ejemplares

«Ye una pena, pero no tol mundo pue vivir en Valdesoto». Con esta frase ideada y popularizada a finales del siglo pasado por el colectivo juvenil ASJUVA, los valdesotinos convocaron este martes a través del wasap a vecinos y allegados a celebrar por todo lo alto el día más feliz de la historia de la parroquia. Aquella oración cargada de orgullo que quedó plasmada en cientos de camisetas conmemorativas caló y fue preludio del gran consenso tejido 2005 bajo el paraguas de «Todos Juntos Podemos» para buscar una meta común: ser Pueblo Ejemplar. Ayer, dos décadas y veintiún convocatorias después, los habitantes de esta localidad céntrica pero rural a la que parecía resistírsele eternamente el jurado de la Fundación Princesa de Asturias, confirmaron por fin lo que ya sabían: que son un ejemplo a seguir.

La espera fue larga, pero mereció la pena. Vamos si mereció la pena. Después de tantos años de chascos, la explosión de alegría fue tremenda, como si les hubiesen dado veinte premios de una tacada o 1.800 reconocimientos individuales, uno por vecino. «Dieronnoslu por pesaos», se escuchaba entre carcajadas desde un corrillo; «igual no taben compraos», bromeaban otros sobre los miembros del jurado.

Esta celebración histórica es la recompensa a años y años de trabajo de un pueblo cuya relación con el asociacionismo es digna de estudio. Con más de 30 asociaciones legalmente establecidas, difícilmente se puede encontrar otro Pueblo Ejemplar con tantos artífices, pues posiblemente no haya ni un valdesotín que no sea socio de alguna entidad cultural, festiva o deportiva local.

La carrera iniciada en 2005 tuvo como cabeza visible a Manuel Hevia, presidente de «Todos Juntos Podemos». Desde ese año, Valdesoto siempre ha estado en la lista de candidatas, primordialmente porque Celso Roces, el de Casa Beyao, se encargó de perseverar hasta nuestros días.

Más allá de esfuerzos administrativos, el galardón que previsiblemente entregarán los Reyes y la Princesa Leonor en octubre, distingue un modelo de éxito colectivo,en el que las ganas de celebrar, el buen humor, la implicación y, sobre todo, la capacidad de sacrificio, han colgado a la parroquia la etiqueta de lugar que cuida sus tradiciones, garantiza el relevo generacional y contradice el cliché del despoblamiento rural.

Cada uno de los 17 barrios (Bendición, Castiello, Cotiellos, Corripos, Faes, La Teyera, Landia, Leceñes, Llorianes, Negales, Pando, La Piniella, La Rotella, Tablao, Tiroco, Valvís y la Venta La Salve) están llenos de vida y en casi todos hacen sus propias fiestas a pequeña escala. Las parcelas para construir cada vez están más cotizadas y la escuela de Faes, orgullo del pueblo por ser cantera de grandes profesionales, cada vez tiene más niños._Sí, hay al menos una escuela rural asturiana que gana alumnos.

Uno de los tesoros más preciados de Valdesoto son los Sidros._Una tradición recuperada gracias al trabajo de personas como Pablo Canal y Pergentino Martínez que, a través de la Asociación po la recuperación de los sidros y les comedies en Valdesoto «El Cencerru» han hecho pasar a esta mazcarada del olvido a convertirse en Bien de Interés Cultural y una cita ineludible por Les Comedies que representa cada invierno en la Iglesia.

Otra de las joyas de la corona locales son Les Carroces, protagonistas del día grande de las fiestas de San Félix que cada año se celebran el segundo lunes de agosto. El mejor desfile de carrozas del mundo (permítaseme la hipérbole) es un motor de participación en el que grupos de amigos emplean meses de trabajo. En la última edición participaron diez peñas: Les Escueles de Leceñes (vigentes campeones), Cotiellos, El Chole, La Venta, Los Marotos, Bendición, Nun me Tientes, El Matu de Marcenao, Los Escolinos de Faes y El Chabolu, de Landia (a la que pertenece desde su creación en 2006 el que escribe estas líneas). No obstante, de este desfile han salido otros colectivos históricos como la peña El Llagarón, autora de espectaculares carrozas que el año que viene volverá a competir o «Como yera antes», asociación capitaneada por Bernardino Menéndez que figura entre los más laureados del certamen y ahora está centrado en crear decorados para grandes citas asturianas como la Feria de Muestras, la Feria de la Ascensión y la Navidad de Oviedo. Villarea, Clá de Chiripa o Casa Carlos son también algunos colectivosextintos en los últimos años que dejaron huella en los desfiles celebrados desde 1950.

Este mundo carrocero no sería posible sin la labor impagable de la Asociación de Festejos de San Félix de Valdesoto (organizadora de las fiestas y el desfile), hoy capitaneada por el jovencísimo Andrés Berdayes y que en los últimos años ha tenido como presidentes, entre otros, a Alberto Rodríguez, el del Bar Palacio, Héctor Díaz o Pablo Onís, que han sido determinantes para mantener viva una celebración declarada de interés turístico regional.

Si San Félix es la fiesta que los valdesotinos hacen para el mundo, Santa Apolonia de Leceñes es la gran celebración para los de casa. La celebración, que comienza este sábado y se alargará hasta la madrugada del sábado siguiente, es un derroche de creatividad y diversión, pues incluye actuaciones diarias, monólogos y espectáculos organizados por los vecinos. No obstante, estas fiestas, en las que el domingo se servirán 500 raciones de fabes preparadas por Pinón (José Ángel Rodríguez y Canor (Nicanor Gay), serán un poco agridulces. Pepito (José Díaz Roces), dueño de la Casona de Leceñes, que siempre cedió gustosamente para incontables actividades, falleció en junio a los 85 años sin poder ver a Valdesoto como Pueblo Ejemplar.

La muestra de labores y costumbres del campo «Valdesoto d´Antañu», que también se suele celebrar en la Casona o los encuentros de «Valdesoto con la sidra» son otros reclamos locales.

Dos asociaciones de jubilados, el Coro Xorrecer, la asociación Rally de Valdesoto, el Motoclub o el Valdesoto CF, un equipo familiar que llegó a militar en Tercera División, también han conseguido poner a la parroquia en el mapa. Antes lo hizo también la Asociación Folclórica San Félix , nacida en 1979 con Avelino Cabeza, frente, que durante décadas protagonizó innumerables actuaciones en escenarios de dentro y fuera de la región y recibió numerosos galardones de primer nivel por su labor cultural, dejando como herederos al Grupo de Teatro San Félix , que hoy llenar recintos de la región con sus actuaciones.

La Fundación Princesa de Asturias no tendrá difícil este año justificar el premio._Los 1.800 vecinos de valdesoto llevan años demostrando que son ejemplares. Ahora les toca recoger los frutos. Ye una pena que no todo el mundo pueda vivir en Valdesoto, pero una una satisfacción que todo el mundo pueda comprobar que Valdesoto está vivo. Más vivo y feliz que nunca. ¡Enhorabuena!