En la España del disparate, el Gobierno acaba de sentar las bases de la alquimia moderna: convertir deuda en premio. La fórmula es sencilla, la entiende hasta la ministra de Hacienda: quien más gasta, menos paga; quien menos debe, más pringa. La quita de Sánchez, ventajista para los catalanes, reescribe el mito de Robin Hood, pero al revés: hurtar a los territorios más pobres para financiar los desmanes de algunos ricos.

Es como si Sánchez hubiera invitado a comer a todos los presidentes autonómicos y el camarero enviara la factura de estrella Michelin a Murcia, Castilla y León o Galicia. Así da gusto pedir la botella más cara y el menú degustación largo y estrecho. Y barra libre de Macallan para unos. Para el resto, agua del pozo.

Apuestas del Estado acaba de instituir la lotería amoral: a mayor nivel de parranda manirrota corresponde mayor cantidad de décimos. A los que no gastaron a manos llenas solo les toca un rasca de la Once. Las regiones que apretaron los dientes y guardaron los ahorros en la hucha, como Asturias, reciben ahora el diploma sanchista a la ingenuidad financiera. Es como entrenar durante meses para correr la maratón y contemplar sin resuello en la meta que la medalla se la cuelga el vecino barrigón que se pasó el año tumbado en el sofá atiborrándose a donuts y cerveza.

Sánchez conduce las bridas del cortejo fúnebre de un funeral de Estado con flores de plástico. Si tañen las campanas al paso del cadáver es porque ha muerto la responsabilidad fiscal. En el epitafio, una frase lapidaria: “Derrocha y vencerás”.