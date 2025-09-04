Opinión
Derrocha y vencerás
La quita de deuda, una filfa para contentar a los catalanes y cabrear al resto
En la España del disparate, el Gobierno acaba de sentar las bases de la alquimia moderna: convertir deuda en premio. La fórmula es sencilla, la entiende hasta la ministra de Hacienda: quien más gasta, menos paga; quien menos debe, más pringa. La quita de Sánchez, ventajista para los catalanes, reescribe el mito de Robin Hood, pero al revés: hurtar a los territorios más pobres para financiar los desmanes de algunos ricos.
Es como si Sánchez hubiera invitado a comer a todos los presidentes autonómicos y el camarero enviara la factura de estrella Michelin a Murcia, Castilla y León o Galicia. Así da gusto pedir la botella más cara y el menú degustación largo y estrecho. Y barra libre de Macallan para unos. Para el resto, agua del pozo.
Apuestas del Estado acaba de instituir la lotería amoral: a mayor nivel de parranda manirrota corresponde mayor cantidad de décimos. A los que no gastaron a manos llenas solo les toca un rasca de la Once. Las regiones que apretaron los dientes y guardaron los ahorros en la hucha, como Asturias, reciben ahora el diploma sanchista a la ingenuidad financiera. Es como entrenar durante meses para correr la maratón y contemplar sin resuello en la meta que la medalla se la cuelga el vecino barrigón que se pasó el año tumbado en el sofá atiborrándose a donuts y cerveza.
Sánchez conduce las bridas del cortejo fúnebre de un funeral de Estado con flores de plástico. Si tañen las campanas al paso del cadáver es porque ha muerto la responsabilidad fiscal. En el epitafio, una frase lapidaria: “Derrocha y vencerás”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica