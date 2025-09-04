Elogio de la rutina

Viendo el telediario del último día de agosto y zapeando por varios canales, compruebo que todos hablan de lo mismo: el regreso de las vacaciones de los turistas. Entrevistan a las personas en andenes de tren y aeropuertos y casi todos dicen: "se termina lo bueno" "y ahora volver a la rutina", lo dicen con gesto de pena, tristeza o resignación.

Estas reacciones son muy normales, pero hasta cierto punto, puesto que la rutina hoy en día está bastante mal vista; vivimos en tiempos de que casi todo tiene que tener el halo de lo "diver" la novedad, lo "guay", y la rutina no tiene buena prensa. Sin embargo, pocas cosas importantes o interesantes se consiguen sin una rutina: sea aprender a tocar un instrumento musical, desarrollarse en el trabajo o dominar mínimamente un deporte, entre otras muchas actividades.

En estos tiempos que vivimos tan infantiloides y de tantas posibilidades que supuestamente nos ofrece el ocio, la tecnología y la industria del entretenimiento (pues eso, nos quieren entretenidos, no vaya ser que empecemos a pesar) la rutina suena casi como la palabreja "persona tóxica", (hay que ser persona vitamina) la gente lo que quiere es huir de la rutina, vivir a mil, centrifugándose a tope, y eso está muy bien, siempre y cuando no acabe uno viviendo como un pollo sin cabeza. Pero es que la rutina no solo no es aburrida, cansina o de "pringaos" como dicen los chavales, sino muy necesaria, sobre todo en tiempos tan inciertos como los que vivimos. Incluso a veces es el único refugio para mantener un mínimo de cordura.

William James el padre de la psicología moderna y hermano menor del escritor Henry James afirmaba que: "cuanto más desordenada es una persona y más desconcertante la situación exterior, más necesarias son las rutinas para conjurar la tiranía de los estados de ánimo".

Y así en la actualidad triunfan películas como Perfect Days (2003) del gran director Win Wenders donde el protagonista un japones en la actual ciudad de Tokio trabaja limpiando baños públicos. Algo que en principio puede parecer arduo, lo hace con esmero, rutina y dedicación, viviendo una vida con unas rutinas sencillas, donde una vez finalizada su jornada laboral se da un baño y a continuación va a comer donde habitualmente lo hace. Una vida ordenada, plena y donde tienen cabida la lectura diaria al acostarse y escuchar música en formato analógico, y también hay relaciones sociales por supuesto. En su vida hay orden, esfuerzo, constancia, rutina, pero también cierta flexibilidad y placer, contemplación, concentración, pero no aceleración ni confusión ni insatisfacción vital.

Según el filósofo Byung-Chul Han_ "la rutina es importante porque los rituales y la repetición son técnicas simbólicas que otorgan estabilidad y fiabilidad al mundo, permitiendo pasar del estar en el mundo a un estar en casa". Los rituales, a través de su carácter repetitivo, transmiten valores y orden, crean un sentido de comunidad y nos ayudan a escapar de la aceleración y dispersión del tiempo moderno, ofreciendo un anclaje simbólico en un mundo fragmentado.

Y así, convine aclarar que la etimología de la palabra rutina procede del vocablo francés, route y este del latín rupta o camino abierto en el bosque, ya que cuando se abre un camino y es recorrido muchas veces se convierte en una ruta, en un camino trillado, en una rutina.

Y aunque hay muchas personas que vienen a este mundo para estar siempre de vacaciones (la frase la repite mi madre con cierta frecuencia), conviene decir que sin cierto grado de rutina flexible, es imposible disfrutar de las vacaciones.