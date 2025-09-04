Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fantasía woke

El historiador David Rieff, hijo de Susan Sontag, ha dicho que "la ideología woke es intolerante con todo salvo con el capitalismo y las desigualdades de clase". El wokismo es la izquierda contemporánea de los ofendiditos, con su obsesión por la identidad y la corrección política. Los herederos postizos de aquella otra izquierda que se preocupaba de los derechos tangibles –el pan, el trabajo y la sanidad– se baten en duelos de teclado para imponer el pronombre correcto o censurar un chiste de dudosa sensibilidad. No defienden al explotado, sino a la víctima metafísica, casi siempre localizada en las universidades o en alguna red social. Se ha pasado de Marx a X, y de la Internacional a la cancelación. Lo que en otros tiempos fue o pretendió ser un movimiento de transformación social —basado en la defensa de la igualdad material, de los derechos de los trabajadores y de los más vulnerables— ha mutado en un espectáculo de gestos, pronombres y condenas públicas. Las luchas reales que dieron sentido a la izquierda se las ha comido el gato.

Para esta nueva secta monocorde, creada paradójicamente en nombre de la diversidad, pensar diferente es pecado. Ha reinventado el viejo catecismo, con hashtags y asambleas virtuales. Sus santos son influencers, sus excomuniones se llaman cancelaciones, y los enemigos ya no son los explotadores, sino los cómicos, los novelistas o los pobres diablos que dijeron algo "inapropiado" el siglo pasado. El wokismo ha hecho de la susceptibilidad banal su arma política: una izquierda blandita, de sofá y smartphone, que confunde compromiso con postureo y revolución con trending topic. Tiene razón Rieff, del que ahora se publica "Deseo y destino", libro esclarecedor sobre el ocaso de la cultura ilustrada de Occidente y la victoria del narcisismo kitsch que encarna la fantasía woke.

TEMAS

Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio

Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita

San Pedro hace patria por Covadonga, así luce el templo gijonés para honrar a la Santina: "En Gijón hay mucha devoción"

Nueva vida para el refugio Vega de Enol: "Lo importante es que estos sitios tan singulares no mueran"

