El historiador David Rieff, hijo de Susan Sontag, ha dicho que "la ideología woke es intolerante con todo salvo con el capitalismo y las desigualdades de clase". El wokismo es la izquierda contemporánea de los ofendiditos, con su obsesión por la identidad y la corrección política. Los herederos postizos de aquella otra izquierda que se preocupaba de los derechos tangibles –el pan, el trabajo y la sanidad– se baten en duelos de teclado para imponer el pronombre correcto o censurar un chiste de dudosa sensibilidad. No defienden al explotado, sino a la víctima metafísica, casi siempre localizada en las universidades o en alguna red social. Se ha pasado de Marx a X, y de la Internacional a la cancelación. Lo que en otros tiempos fue o pretendió ser un movimiento de transformación social —basado en la defensa de la igualdad material, de los derechos de los trabajadores y de los más vulnerables— ha mutado en un espectáculo de gestos, pronombres y condenas públicas. Las luchas reales que dieron sentido a la izquierda se las ha comido el gato.

Para esta nueva secta monocorde, creada paradójicamente en nombre de la diversidad, pensar diferente es pecado. Ha reinventado el viejo catecismo, con hashtags y asambleas virtuales. Sus santos son influencers, sus excomuniones se llaman cancelaciones, y los enemigos ya no son los explotadores, sino los cómicos, los novelistas o los pobres diablos que dijeron algo "inapropiado" el siglo pasado. El wokismo ha hecho de la susceptibilidad banal su arma política: una izquierda blandita, de sofá y smartphone, que confunde compromiso con postureo y revolución con trending topic. Tiene razón Rieff, del que ahora se publica "Deseo y destino", libro esclarecedor sobre el ocaso de la cultura ilustrada de Occidente y la victoria del narcisismo kitsch que encarna la fantasía woke.