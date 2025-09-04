El liderazgo sheriff

Fue J. D. Vance quien dio con la expresión precisa para denominar el nuevo tipo de liderazgo político que se impone en el mundo. El vicepresidente norteamericano se encontraba el pasado mes de febrero en la Conferencia anual de Seguridad de Múnich. La invasión de Ucrania centraba todos los debates. Allí se reunían, además de la delegación norteamericana, Volodimir Zelenski y representantes de la Unión Europea y de la OTAN.

En aquellas reuniones en la capital bávara, se estableció oficialmente el nuevo orden mundial tras la victoria de Trump. Las cosas, desde entonces, iban a ser diferentes, porque, como sentenció J. D.Vance, "señores, en Washington hay un nuevo sheriff". Cómo de dramático será el cambio e incierto el futuro que se abre, que Christoph Heusgen, que presidía la conferencia, se echó a llorar mientras pronunciaba el discurso de clausura. "Putin huele la debilidad, solo entiende la fuerza", dijo el viejo diplomático alemán, modelo del tradicional líder humanista europeo.

No sólo Putin huele la debilidad. El propio Trump, el prototipo del sheriff, ha llegado a asegurar, a propósito de la negociación con Europa sobre la subida de los aranceles, que "estos países nos están llamando para besarme el culo". Son las formas propias del nuevo liderazgo político que se impone en el mundo. A Trump y a Putin podríamos añadir a Xi Jinping, pero también a otros que pasan por ser democráticos como Netanyahu, convertido en salvador de su pueblo a base de exterminar al vecino, Modi, Erdogan, Orban o Milei.

La teoría del liderazgo sheriff la desarrolla el profesor Pablo Atela, de la universidad de Deusto, en un artículo publicado en "The Conversation" y titulado "Trump, J. D. Vance, Zuckerberg y otros ‘monarcas absolutos’". "En tiempos de incertidumbre -escribe-, la aparente necesidad de un líder ‘fuerte’ parece prevalecer, amenazando valores y actitudes como la empatía, la escucha y la cocreación". Nada nuevo. Una teoría muy similar ya la había planteado hace tres años el periodista del Financial Times Gideon Rachman en su obra "La era de los líderes autoritarios" (Crítica).

Lo malo del autoritarismo es que se contagia con extrema facilidad a los líderes democráticos, que, con la excusa de protegerse de las amenazas de políticos despóticos, acaban por utilizar sus mismos métodos. Hay dos síntomas inequívocos de esta deriva. Por un lado, las ansias de los gobernantes por perpetuarse en el poder, haciendo creer que el país solo sobrevivirá con ellos al frente -cesarismo-. Y, por otro, la tendencia a eliminar todos los contrapesos que puedan frenar su acción de poder -absolutismo-.

No hace falta irse tan lejos para percibir esta corriente. En España mismo, se empiezan a observar indicios preocupantes. Si Sánchez agota la legislatura, como pretende, y llega hasta 2027 -o más allá, como ha dicho-habrá estado en el poder diez años, más que sus antecesores Suárez, Aznar, Zapatero y Rajoy. Sólo le faltará batir el récord de Felipe González, que ocupó La Moncloa durante trece años y medio. No está mal para no haber conseguido ninguna mayoría absoluta.

En cuanto a la tendencia a eliminar los contrapesos, no le falta detalle. No sólo ha conseguido pasar dos años sin presupuestos, eludiendo al parlamento y gobernando por decreto, sino que además utiliza en su beneficio al Tribunal Constitucional o al Fiscal General del Estado. Por no hablar de las incontables amenazas a la libertad de prensa.

Todo ello con la excusa de frenar el avance de la extrema derecha. Los resultados de las encuestas de esta semana no pueden ser más desalentadores. Muy mal lo tiene que estar haciendo Sánchez, porque Vox no deja de subir. Cualquiera diría que en lugar de frenar al partido de Abascal lo está alentando. Claro, que lo mismo se podría decir de Feijóo, que no deja de regalar votos a Vox.