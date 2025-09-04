Y llegaste tú, septiembre

La vida hay que entenderla como una película, no hay otra. Corría el año 1961 cuando Rock Hudson y Lina Lollobrigida bailaban una especie de mambo -forzado en el esbelto actor- que recuerda a nuestro actual presidente, Pedro, al que le daremos caña, pero la guapura no se la quita nadie, de ahí su disputado voto femenino. Algo bueno habrá que reconocerle, aún nacido en el friolero mes de febrero, poco poético, de ahí apoyarse en esta música.

Septiembre nos inspira a todos y todas. Hasta la cantante de la época, "Gelu", 1962, ponía voz a la juventud de moto Vespa, tan mediterránea ella, añorando cuando llegue septiembre "todo será maravilloso". Nadie le cantó a junio, ni julio, cuanto menos agosto.

A septiembre le cantan desde Melendi a Nacho Cano inspirado en un 7 de septiembre. Earth, Wind and Fire con su "September" nos hizo airear pantalón pata elefante en discotecas, siempre rememorando un amor retroactivo, que queda mucho año por medio.

La brisa de la mañana, en septiembre, como la agitación del mar Cantábrico empujan a cerrar maletas, precisamente el mes más cantado, que inspira melancolía en particular a virgos y libras, les pilla de lleno el mes.

Lo vivido en verano, la luz solar, se impregna en la misma piel del recuerdo, melanina de hipotálamo, nuestro archivo particular. Verano, el amor y tú. Le cantábamos de chavales a nuestra novia: "Septiembre llama a tu puerta, de noche la luna y tú, recorrimos la playa descalzos por la arena, la luna brillaba en tu piel, de nuevo nos unía el amor". ¡Qué tiempos!

Es septiembre almacén de vivencias que nos devuelve la calma preservando un calor íntimo para enfrentar el trabajo, la escuela, la rutina. Para la nostalgia conviene apropiarse la banda sonora -la de nuestra vida- con "September Song" de Frank Sinatra, no hay orquesta que la iguale para enfocar el otoño.

Barry White, se recordará, era el disco con el que las salas nos daban el toque de que la movida se acababa: ¡vayan saliendo!, parecía anunciar White, mientras los cuerpos se desjuntaban. Neil Diamond remata con su prestancia e intimismo un canto al amor, el ocre de hoja y septiembre que nos hace sentir bien.

Septiembre llegó, que nos quiten lo bailao.