Un otoño tremendo

Al principio de curso se abren dos escenarios sucesivos. En el primero, en el que ya estamos, Sánchez hará un último intento, a la desesperada, para recomponer la "mayoría de investidura", echando a la caldera toda la madera de la que disponga. Si lo lograse, incluidos unos presupuestos (algo nada fácil), Sánchez tendría combustible hasta completar, o casi, la actual legislatura. Si no lo consigue, que es lo más probable, no tendría otra que disolver las cámaras y convocar elecciones, en las que sería de nuevo candidato del PSOE (ha pasado la oportunidad de preparar un relevo) con un programa a cara de perro y a toda orquesta, o sea, basado en las grandes cuestiones del momento político, nacional, internacional y global. Todo un reto al electorado, que no tiene costumbre. Un tercer escenario, el de seguir gobernando sin presupuestos, sería tanto como circular por el arcén.

TEMAS

Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio

Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita

San Pedro hace patria por Covadonga, así luce el templo gijonés para honrar a la Santina: "En Gijón hay mucha devoción"

Nueva vida para el refugio Vega de Enol: "Lo importante es que estos sitios tan singulares no mueran"

