El desembarco de Alhucemas, una gesta militar española que debe ser recordada

El 8 de septiembre de 1925, hace ahora cien años, se llevó a cabo la primera operación militar anfibia combinada de la historia moderna, exitosa, con la infantería, la armada con un destacado grupo naval, la aviación con 160 aviones y el empleo por primera vez de carros de combate, concretamente los Renault FT-17 y Schneider CA1.

Esta operación militar de nuestras Fuerzas Armadas, que tuvo el apoyo de un contingente aliado francés al mando del general Philippe Petáin, propició el final de la guerra del Rif donde tanta sangre española se vertió, y fue la precursora de los desembarcos anfibios aliados en la Segunda Guerra Mundial. Su relevancia estratégica, operativa y táctica, desde el punto de vista de la doctrina militar, así como histórica y tecnológica fue extraordinaria.

La operación consistió en el desembarco de un contingente de 13.000 soldados españoles, transportados desde Ceuta y Melilla por una armada combinada hispano-francesa. Tuvo como un único comandante en jefe al Director Militar de España, el general Miguel Primo de Rivera, y como jefe ejecutivo de las fuerzas de desembarco al general José Sanjurjo, a cuyas órdenes estaban las columnas de los generales jefes de las brigadas de Ceuta y Melilla, Leopoldo Saro Marín y Emilio Fernández Pérez, respectivamente. Entre los jefes participantes en la acción se encontraba el entonces coronel Francisco Franco, quien por su actuación al frente de las tropas de la Legión fue ascendido a general de brigada. Como dato curioso, el comandante del guardacostas Arcila que participó en el desembarco, era un joven oficial llamado Luis Carrero Blanco, siendo éste el primer contacto entre ambos.

El desembarco llega como una de las reacciones tras la pérdida de la posición del Monte Igueriben y del llamado desastre de Annual, donde murieron por España entre 13.000 y 15.000 hombres, una buena parte vilmente asesinados a traición después de haber pactado la rendición en Monte Arruit a manos de las cábilas rifeñas de Abd el-Krim.

Esta situación, así como la guerra del Rif en su conjunto, tuvo una notable repercusión a todos los niveles en España: desde la pérdida de prestigio del rey Alfonso XIII, a la llegada del Directorio Militar del general Primo de Rivera, pasando por la irrupción de unidades militares de choque como la Legión, creada apenas un año antes de Annual, entre otros de carácter económico, político y social.

Ante el desastre, España reacciona como un hombre de honor: se envían más tropas de refuerzo a Melilla; entran en fuego las primeras unidades profesionales como la Legión, ocupando la vanguardia del ejército de África; el general José Cavalcanti, vencedor de los rifeños anteriormente, se pone de nuevo al frente de las operaciones; lentamente se recuperan posiciones perdidas como el monte Gurugú, de alto valor estratégico para la defensa de Melilla; y se entra en Monte Arruit dando cristiana sepultura a los cadáveres, ante el espectáculo dantesco de mutilaciones y vejaciones inimaginables.

La llegada del general Primo de Rivera al gobierno de España supuso la decisión de derrotar a los rifeños y de restituir la autoridad española en el Protectorado, pese a que las intenciones iniciales del general eran las de abandonar un territorio que, en su opinión, no merecía la vida de un soldado español.

En abril de 1925 se produjo un hecho clave, y es que Abd el-Krim, seguro de sí mismo por sus éxitos, atacó la zona francesa del Protectorado. Ello provocó un efectivo entendimiento franco-español para hacer frente común a los rifeños. Con este fin, en junio de ese año tuvo lugar la Conferencia de Madrid, que concretó las acciones necesarias.

Entre los acuerdos alcanzados se encontraba el de efectuar un desembarco español en la bahía de Alhucemas, con la cooperación y apoyo de una flota combinada, naval y aérea, franco-española. Pesaba en el ambiente, no obstante, la fracasada operación anfibia anglo-francesa en Gallípoli en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en esta ocasión, se llevó a cabo un estudio detallado y coordinado de la operación por parte del Alto Estado Mayor español, en el que tuvo una destacada participación el general Francisco Gómez-Jordana. Una muestra de ello son las palabras del general Primo de Rivera: "La gloria no se improvisa. Alhucemas es el resultado de inteligencia, unidad y valor" y más gráficamente del general Alfredo Kindelán, jefe de la aviación, al señalar: "Por primera vez, las alas del Ejército español han volado al compás de las olas del mar para abrir paso a la infantería".

El desembarco estaba previsto para el 7 de septiembre, pero el mal tiempo obligó a aplazarlo al día siguiente, en las playas de Ixdain y la Cebadilla, en el territorio de la cabila de Bokoia. Se emplearon para ello veinticuatro barcazas tipo K compradas a los británicos y que estaban en Gibraltar, las mismas que éstos habían empleado en su fracasado desembarco en Gallípoli años antes.

Apoyados por los cañones de la escuadra naval y el bombardeo de la aviación, la primera oleada de infantería comenzó a las 11,40 horas, con gran dificultad debido a lo empinado de la playa y al intenso tiroteo enemigo. Debido a la presencia de rocas, el contingente de la playa de Ixdain debió desembarcar a unos 50 metros de la costa. Entretanto, se descubre que la playa de la Cebadilla está minada. Detonadas las minas, comenzó la segunda oleada a las 13,00 horas y a continuación un rápido avance hasta ocupar las alturas que dominan la playa. En un primer momento desembarcaron 9.000 hombres y durante el resto del día se procedió a desembarcar el material necesario para continuar la operación. Al caer la tarde, la artillería rifeña reanudó el fuego con intensidad contra las tropas españolas y la escuadra, causando numerosas bajas y alcanzando a los acorazados Alfonso XIII y Jaime I, que sufrieron daños menores. La artillería fue respondida con un ataque aéreo español y, al final del día, 13.000 hombres estaban ya en tierra ocupando una consolidada cabeza de playa.

Las primeras oleadas corrieron a cargo de tres banderas de la Legión con las harkas de fuerzas indígenas, así como por los Tambores de Regulares de Ceuta y de Melilla, con las Melhalas.

El 23 de septiembre se dio la orden de continuar el avance y se ocupó la línea de alturas que domina la bahía de Alhucemas el día 26.

El 30 de septiembre, tras otro nuevo periodo de mal tiempo que impedía el desembarco del apoyo logístico necesario, así como el apoyo aéreo, se inició la fase final de la penetración terrestre destinada a consolidar la base de operaciones, que finalizó el 13 de octubre. Desde allí, en la primavera de 1926, se ejecutaron las operaciones que determinaron la derrota de Abd el-Krim y la ocupación y pacificación total de la zona española del Protectorado.

En el desembarco de Alhucemas se registraron 2.336 bajas entre muertos y heridos en nuestro ejército y aliados, de las cuales 361 fueron muertos (103 europeos y 258 indígenas) y 1.975 fueron heridos (786 europeos, 1.080 indígenas y 109 oficiales militares). Los muertos en las fuerzas rifeñas, aún sin una contabilización exhaustiva, fueron aproximadamente entre 700 y 1.000.

Debe señalarse que la operación contó con el apoyo explícito del Sultán de Marruecos, que se beneficiaba de la derrota de unas cábilas muy belicosas que propugnaban la independencia del territorio del Rif, sometido entonces al Protectorado hispano- francés.

Sin duda, objetivamente, estamos ante una de las operaciones militares más importantes de la historia contemporánea, tanto por lo que supuso en su momento como por su influencia en el futuro, y ante uno de los mayores éxitos del ejército español en su dilatada historia.

Ojalá este modesto artículo fuera un ejercicio más de recuerdo y de reconocimiento dentro de los actos institucionales, civiles y militares, para conmemorar la efeméride. Desgraciadamente no va a ser así y la gesta gloriosa del desembarco de Alhucemas puede que no tenga relevancia ni siquiera en los cuarteles.

Como españoles que amamos profundamente a España -aunque no nos gusten muchas cosas que conforman la actualidad de nuestra Patria-; como reservistas que somos, encuadrados en nuestra asociación ARES; y como simples ciudadanos alineados con la historia y la verdad, junto a la libertad para expresarlas, tenemos el derecho y el deber de recordar esta notable operación militar española y a sus protagonistas, en especial a tantos compatriotas caídos en el campo de batalla.

Lo exige la identidad nacional, nuestro orgullo y honor, el de las Fuerzas Armadas y el de España, obligada con sus mejores hijos, todos muy por encima de contingencias irrelevantes y de intereses espúreos.