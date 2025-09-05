Europa, entre la alfombra roja de Alaska y la de Tiananmen

En política internacional las imágenes pesan tanto como los tanques. A veces, incluso más. Y en los últimos días hemos asistido a un duelo fotográfico que retrata el mundo mejor que cualquier comunicado oficial: a finales de agosto, en Alaska, Donald Trump desplegaba la alfombra roja para Vladimir Putin; una semana después, en Pekín, Xi Jinping desfilaba entre misiles, drones y perros robóticos flanqueado por Putin y Kim Jong Un, rodeado de una veintena larga de líderes. Dos alfombras rojas, dos mundos. Una representa la rendición sonriente ante un enemigo declarado; la otra, la exhibición de unidad de quienes sueñan con imponer un orden autoritario. Entre ambas alfombras, desdibujada y frágil, aparece Europa.

La escena de Alaska fue grotesca. Trump, que se proclama el mejor negociador de la historia, recibió a Putin con honores de aliado: alfombra roja, escoltas militares, sonrisas de complicidad. Solo faltó la orquesta interpretando Kalinka y las matrioshkas de souvenir. El resultado: ninguno. Ni un gesto hacia la paz en Ucrania, ni concesiones en armas nucleares, ni un mínimo avance. Putin se llevó la foto, la legitimidad simbólica y el placer de ver a Estados Unidos convertido en comparsa. Trump quedó reducido a un adulador fascinado por los hombres fuertes que tanto envidia, incapaz de ocultar su debilidad ante ellos.

Mientras extendía la alfombra a Putin, Trump retiraba la suya bajo los pies de sus aliados. Aranceles abusivos a Europa, chistes crueles con Dinamarca, humillaciones a Canadá. La OTAN convertida en saco de boxeo personal. La Unión Europea, pese a ser una de las mayores economías del planeta, relegada a clienta cautiva, obligada a comprar gas, armas y tecnología bajo amenaza de sanciones. Y como guinda, el Reino Unido —mucho más pequeño— logrando un acuerdo arancelario mejor que Bruselas. Occidente convertido en vodevil: un continente sermoneado por un socio imprevisible, dividido en sí mismo, incapaz de articular un relato común. Y mientras, Ursula von der Leyen intentaba vender ese "menor mal" como victoria, su acuerdo en Turnberry fue recibido como lo que era: una capitulación. Desde The Guardian, que habló de "humillación diplomática", hasta políticos europeos que lo describieron como un "día oscuro" para la Unión.

El contraste con Pekín fue brutal. El 3 de septiembre, Xi celebraba el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Asia rodeado de autócratas y caudillos: Putin a un lado, Kim Jong Un al otro -en su primera aparición en un desfile chino desde 1959-, el presidente iraní, Lukashenko de Bielorrusia, los líderes de Uzbekistán, Mongolia, Malasia, Vietnam, Zimbabue, Myanmar o Nepal. Más de veinticinco dirigentes componiendo un mosaico autoritario que, con todas sus miserias internas, proyectaba cohesión. Y detrás, un arsenal futurista digno de una película de ciencia ficción: misiles hipersónicos, enjambres de drones, perros robot y armas de microondas. Que parte de ese arsenal sea puro decorado es irrelevante. Lo que importa es la imagen: la narrativa de fuerza y unidad frente a un Occidente que parece demasiado ocupado en pelear consigo mismo.

¿Y Europa? Aquí surge la pregunta incómoda. Entre la alfombra roja de Alaska y la de Tiananmen, el continente aparece desenfocado, incapaz de escribir su propio guion. El intento de respuesta se llama Weimar+. Nació en febrero como ampliación del viejo Triángulo de Weimar —Francia, Alemania y Polonia— para incluir a Italia, España, el Reino Unido y la propia Unión Europea. Es decir, por primera vez desde el Brexit, Londres volvía a sentarse en un marco europeo de seguridad. Su objetivo: coordinar el apoyo a Ucrania, reforzar la industria de defensa y dar a Europa una voz que no dependa del humor de Washington.

La novedad no es trivial. Que el Reino Unido regrese a un foro europeo abre la posibilidad de imaginar una nueva arquitectura: una Europa más amplia, flexible, pragmática, capaz de actuar sin pedir permiso a nadie. Pero esa esperanza corre el riesgo de evaporarse. Hoy Weima + es más foto que estructura: sin secretariado, sin presupuesto, sin músculo industrial. De momento, un nombre vistoso, un par de cumbres, unas cuantas declaraciones solemnes. Si no se traduce en fábricas de munición, defensas antiaéreas y proyectos tecnológicos compartidos, será otro escaparate vacío. Y mientras Europa se enreda en declaraciones burocráticas, Trump alfombra a criminales de guerra y Xi monta el escenario en el que los autócratas se muestran invencibles. Europa, como tantas veces, perdida en discursos que no detienen tanques ni drones.

Lo inquietante es que aquí no ganan los países, sino los hombres. No gana Estados Unidos, gana Trump. No gana Rusia, gana Putin. No gana China, gana Xi. Son proyectos personales que se imponen sobre instituciones debilitadas, mientras Europa sigue atrapada en un laberinto de consensos imposibles. Entre la alfombra roja de Alaska y la de Tiananmen, la que pisa Europa se parece demasiado a la de la capitulación.

Vivimos en una guerra de imágenes. Xi, Putin y Kim hombro con hombro transmiten unidad, destino, propósito. Trump paseando con Putin en Alaska proyecta la caricatura de una democracia arrodillada. Y Europa aparece borrosa, dividida, sin discurso. El peligro no es solo económico ni militar, es simbólico: las imágenes pesan más que las cifras, y en esta batalla visual, los autócratas están ganando.

Europa debe decidir si despliega su propia alfombra hacia un futuro de autonomía estratégica o si sigue transitando resignada por la alfombra de las capitulaciones. Porque la política internacional no espera, y lo que está en juego no es un protocolo de bienvenida, sino el lugar que ocuparán las democracias en el tablero del siglo XXI. Y quizá, si no reaccionamos, la alfombra roja que se extiende ante nosotros sea la del entierro de la democracia.´n