Opinión
Los tres monitos
Poco a poco, pasito a pasito, algunos de frente, otros de lado, vamos entrando en la cultura de los tres monitos, dejando atrás el tiempo de verlo todo, oírlo todo, decirlo todo. Es una bajada de la luz en toda regla, un oscurecimiento aceptado sin apenas rechistar. Ya saben, uno de los tres monitos se tapa los ojos para no ver, otro las orejas para no oír y el tercero la boca para no hablar. Aunque queramos pensar que dentro de varias décadas este tiempo que nos ha tocado se verá así, es una idea muy optimista: también es posible que la oscuridad se haga y la luz ya no vuelva. Nadie se engañe, si la llamada "guerra" de Gaza no se ha detenido es porque la opinión y la sociedad, atemorizadas ante la involución en curso, no se han movilizado como es debido (¡pacíficamente, por supuesto!) para que cese. Bien mirado, solo lo han hecho los buenos sionistas en el propio Israel.
