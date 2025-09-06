El pasado 29 de agosto me encontré con una noticia en La Nueva España que tal pareciera un chiste, describía, sin embargo, una lamentable realidad: los productores de faba asturiana percibirán las ayudas por las lluvias que anegaron las cosechas de la temporada pasada, tan retrasadas que justo coincidirán en plena crisis por la sequía. Más allá de la anécdota pintoresca, el episodio ilustra un problema mucho más profundo: el burocratismo como cárcel que encierra el progreso económico y social, desalienta la inversión y agota a quienes, con su esfuerzo, sostienen la riqueza de Asturias. De ahí surge la oportunidad –y la obligación– de hablar de la ley de Simplificación Administrativa que tramita el Principado, y de hacerlo con espíritu crítico, pero, sobre todo, constructivo. Ese es, precisamente, el propósito de este artículo.

Burocratismo: cárcel para el progreso económico y social

1. Una oportunidad … tardía y escasamente aprovechada

El proyecto de ley de Simplificación Administrativa que plantea el Gobierno del Principado nace con un objetivo necesario y loable: aligerar la pesada maquinaria burocrática que frena el desarrollo económico, paraliza la innovación, ralentiza la inversión privada y fatiga a las empresas y autónomos. Pero el resultado normativo se queda en la superficie, aferrado a la lógica del control procedimental más que al espíritu transformador que exige el momento actual. La tramitación de esta ley es una oportunidad escasamente aprovechada y que, aun llegando tarde, es una buena ocasión para hacer una reflexión honesta y esperanzadora.

Simplificar de verdad no es solo digitalizar trámites ni reorganizar procedimientos. Es revisar de arriba abajo la relación entre administración y administrado. Es preguntarse para qué sirve cada permiso, cada informe, cada retraso, cada silencio. Porque cuando se cambian las soluciones se evoluciona, pero cuando se cambian las preguntas se revoluciona.

Es poner al ciudadano y al empresario en el centro, no al expediente.

2. Menos disculpas, más ambición

El texto legal –aunque exhaustivo y bien intencionado– incurre en planteamientos insuficientes y poco ambiciosos: sustituye formularios analógicos por formularios electrónicos, pero no reduce ni cuestiona la carga de los trámites en sí mismos. Se habla de "ventanilla digital" pero no de "ventanilla única real"; se legisla sobre interoperabilidad sin atacar los solapamientos competenciales; se menciona la inteligencia artificial, pero se omite la confianza como principio rector de la acción administrativa.

Entendiendo la u rgente necesidad de promover el uso de nuevas tecnologías, sin embargo, lo disruptivo hoy ya no es hablar de blockchain o IA: lo realmente innovador sería que un empresario no tenga que pedir tres permisos a tres consejerías para instalar una planta fotovoltaica, o que una ayuda no tarde más de tres meses en resolverse.

La simplificación no puede ser una promesa que se diluye en la letra pequeña de las disposiciones adicionales.

3. Faltan incentivos, sobran cautelas

La norma avanza en algunos puntos concretos: declaración responsable -a la que siempre hemos definido como mal menor-, modelo de archivo único, procedimiento de resolución de contratos con plazo máximo. Pero estos avances son parciales y desiguales.

Desde la Cámara de Comercio proponemos una simplificación que funcione como incentivo real para la inversión, la innovación, la competitividad y la productividad de nuestro tejido empresarial, la mejor garantía conocida para la prosperidad social. ¿Por qué no vincular el cumplimiento de plazos a incentivos internos dentro de la administración?

Simplificar y modernizar la tramitación administrativa implica eficiencia, determinación y no disculpar, con la excusa de la seguridad, la falta de agilidad en la gestión.

4. Una Ley que cambie la cultura administrativa, no solo sus trámites

El exceso de cautela jurídica, el temor al control, la preferencia por el expediente completo -cargado de interminables subprocesos- frente al resultado útil, todo ello sigue pesando en la cultura administrativa asturiana. La verdadera simplificación debe ser también un cambio cultural. Necesitamos una administración comprometida, que confíe más en el ciudadano, que priorice los resultados sociales y económicos frente al formalismo. Y eso no se resuelve solo con disposiciones legales, sino con liderazgo, formación y una transformación organizativa de fondo.

La administración pública eficiente en plazos y en garantías jurídicas será generadora de prosperidad en el territorio.

5. Conclusión: una reforma necesaria, pero que no debe conformarse con ser cosmética

El burocratismo reinante, entendido como el exceso burocrático, persigue la búsqueda de objetivos limitados a su estrecha y miope visión, clasifica los problemas de forma aislada, dividiendo la realidad en pequeños fragmentos. Es más, el burocratismo desatiende e ignora el impacto que sus acciones generan a largo plazo en el interés general.

Por eso, desde la Cámara de Comercio instamos a los grupos parlamentarios a aprovechar la tramitación de esta Ley para ir más allá. Para hacer de Asturias una comunidad pionera en confianza institucional, en agilidad administrativa y en alianza público-privada. La mejor manera de combatir el burocratismo no es con más normas, sino con mayor determinación y más coraje.

Hoy, lo sabemos por experiencia, las administraciones públicas más eficientes se convierten automáticamente en factores de progreso, son el principal argumento de inversión empresarial, de generación de innovación y de dinamismo empresarial. Así triunfan los territorios más exitosos.

En nuestra mano está conseguirlo. Les concierne a las organizaciones empresariales, a través de los mecanismos de Concertación y Diálogo Social, promover y negociar sin descanso -y con mucha determinación- esta cultura de la eficiencia y la responsabilidad en las administraciones públicas. De lo contrario, corremos el serio riesgo de que mientras el burocratismo florece, la faba asturiana se marchite.