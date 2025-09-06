Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Covadonga

Cierta historiografía de izquierda, con su clásica praxis desmitificadora, tiende a hacer de Covadonga el lugar de un suceso anodino y banaliza el Reino de Asturias que allí nace (del que viene el de León, luego unido a Castilla, para acabar armando España con otros reinos). ¿Una reacción frente al "covadonguismo", relevante capítulo del nacional-catolicismo? Por su parte éste, tras haberse relajado algo con la Transición, vuelve por sus desafueros típicos y tópicos, poniendo la pica en Flandes en hacerse con el sitio germinal, abanderándolo. Mientras tanto Covadonga, entidad mística, eterna incomprendida en la síntesis que es de naturaleza y espíritu, religiosidad pagana y cristianismo, historia factual y mito, agua y piedra, piedra y árbol, virginidad y fertilidad, emoción seglar y devoción, se recoge en la cueva de su propia y sincrética evidencia, a la espera de mejores tiempos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  2. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  3. Ya hay fecha para el Real Oviedo-Barça: este es el horario del partidazo del Tartiere
  4. El estreno de la segunda edición de La Favorita, en Luarca, se convierte en un sentido homenaje a su creador, Xuan Bello
  5. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  6. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  7. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  8. Inauguración del IES Margarita Salas de La Corredoria

Así es el instituto más caro de Asturias: un recorrido por el IES Margarita Salas de La Corredoria

Así es el instituto más caro de Asturias: un recorrido por el IES Margarita Salas de La Corredoria

Jim Jarmusch conquista el León de Oro de Venecia con 'Father Mother Sister Brother'

Jim Jarmusch conquista el León de Oro de Venecia con 'Father Mother Sister Brother'

Resultados de la Primitiva del sábado 6 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del sábado 6 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del sábado 6 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del sábado 6 de septiembre de 2025

EN IMÁGENES: Así son los paseos en barco "AndyMar" por la Ría de Avilés

EN IMÁGENES: Así son los paseos en barco "AndyMar" por la Ría de Avilés

Pasapalabra lo hace oficial: el comunicado que ha compartido el programa sobre el adiós de Rosa en el concurso

Pasapalabra lo hace oficial: el comunicado que ha compartido el programa sobre el adiós de Rosa en el concurso

EN IMÁGENES: Así ha sido la celebración de la carrera "Kilómetros por el Sueño de Carmen"

EN IMÁGENES: Así ha sido la celebración de la carrera "Kilómetros por el Sueño de Carmen"

Nacho Martín, pendiente de si sufre un esguince tras su lesión ante el Deportivo

Nacho Martín, pendiente de si sufre un esguince tras su lesión ante el Deportivo
Tracking Pixel Contents