Cierta historiografía de izquierda, con su clásica praxis desmitificadora, tiende a hacer de Covadonga el lugar de un suceso anodino y banaliza el Reino de Asturias que allí nace (del que viene el de León, luego unido a Castilla, para acabar armando España con otros reinos). ¿Una reacción frente al "covadonguismo", relevante capítulo del nacional-catolicismo? Por su parte éste, tras haberse relajado algo con la Transición, vuelve por sus desafueros típicos y tópicos, poniendo la pica en Flandes en hacerse con el sitio germinal, abanderándolo. Mientras tanto Covadonga, entidad mística, eterna incomprendida en la síntesis que es de naturaleza y espíritu, religiosidad pagana y cristianismo, historia factual y mito, agua y piedra, piedra y árbol, virginidad y fertilidad, emoción seglar y devoción, se recoge en la cueva de su propia y sincrética evidencia, a la espera de mejores tiempos.