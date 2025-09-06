Supuestos Presupuestos

Un país con presupuestos prorrogados es como un coche sin ITV: sigue rodando, pero cada bache acerca más al vehículo al desguace; como una casa con la lista de la compra pegada a la nevera desde las últimas Navidades. Por eso Sánchez anuncia ahora que hará un esfuerzo con las cuentas: para ver si le da para llegar al turrón o tiene que felicitar las Pascuas con una barra dura de la Navidad pasada. O de la anterior.

Cierto que la Constitución permite prorrogar las cuentas, pero lo que se presuponía en todo caso un paraguas para situaciones de extrema dificultad se ha convertido en un toldo anclado a la pared donde el gobierno se atecha y espera a que escampe a golpe de decreto ley, ese bálsamo de Fierabrás que permite a Pedro Sánchez vivir en la ilusión de que manda, aunque quienes llevan las riendas son sus socios nacionalistas, que emplean con eficacia el truco del almendruco. Los aliados prestan votos como quien alquila sillas en la verbena. Y así el país avanza con medidas fabricadas con la plastilina de la improvisación: no hay hoja de ruta, solo bandazos con membrete oficial. No gobierna un programa, gobierna la coyuntura. Y la coyuntura cobra intereses de demora.

Gobernar con el presupuesto momificado, con más vendas que el cadáver de Nefertiti, y a base de decretazos, es como invitar a la cena de Nochevieja con las sobras del año pasado y pretender que Michelin ponga la estrella. Mientras tanto, desde el púlpito televisivo el presidente asegura que el país avanza. Si lo hace, es al trote cochinero sobre una cinta de gimnasio: corre, pero no se mueve de sitio.