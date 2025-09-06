Oscar Puente ha elegido la retórica como explicación de la ineficacia, mientras la crisis de los trenes arrecia. La red ferroviaria española se ha convertido en una sinfonía de incidencias: incendios, robos, averías y servidores que colapsan, todo ello al ritmo de una gestión que prefiere desviar la mirada antes que asumir la emergencia. La emergencia en este país, lo vamos conociendo, es sinónimo de fracaso. En su comparecencia en el Congreso, el ministro anticipó "dos años más de incidencias", debido a la coexistencia de trenes nuevos y obsoletos, prometiendo la compra progresiva de más de quinientas unidades para tratar de encauzar el tren que descarrila. Asimismo, defendió que el 68,2 por ciento de los trenes llegó puntual con solo un retraso medio de 6,2 minutos, y que el 84,6 por ciento lo hizo en menos de 15 minutos. Como para presumir de eficiencia.

Los incendios provocaron 486 incidencias, afectando a unos 130.000 pasajeros, una escalada del 622 por ciento respecto al año pasado. También se suman fallos técnicos como la caída de los servidores informáticos de Adif que paralizó trenes de alta velocidad durante buena parte del día, especialmente en los corredores desde y hacia Madrid. Puente insiste en desviar el foco. Lo peor es cuando se remite al pasado, que son ya algo más de siete años, para culpar a los gobiernos de Rajoy de la obsolescencia ferroviaria que los gobiernos de Sánchez durante ese tiempo, superior al del Partido Popular, no se ha preocupado en corregir. Cada avería, cada retraso y servicio suspendido se convierten en la metáfora de un país que quiso tener un tren de alta velocidad para presumir en ferias internacionales y hoy se conforma con que llegue alguno a la hora. Pocos. Seguimos en vía muerta como en casi todo.