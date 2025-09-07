La Asturias que (hay que) celebrar

La celebración del Día de Asturias es proclive a la exaltación, al exceso y las grandilocuencias, a la afirmación de identidades, a los buenos propósitos envueltos en palabras bonitas que de puro sobadas apenas dicen nada.

Incluso sin necesidad de festividades, lo que domina últimamente son los mensajes complacientes que edulcoran los problemas en vez de arreglarlos e invitan a sumarse a la cultura de la celebración en un sin parar de "folixas", festejos de gaita y sidra, jornadas gastronómicas, etc. Será seguramente el desquite de tantos años de pesimismo o consecuencia de una post pandemia desbocada en imparables ganas de vivir como si no hubiera un mañana.

Sustraerse a ese ambiente es difícil e incluso temerario, so pena de ser incluido entre los cenizos que quiere romper el encantamiento de lo simbólico para aterrizar en una realidad que, en vez de afrontar, parece posible construir a la medida de cada ocasión. No pretendo, por eso, aguar ninguna fiesta, pero no soy de los que creen que todo marcha viento en popa, que lo “nuestro ye lo mejor” o que “como aquí en ninguna parte”. Frente a quiénes pintan paisajes de color rosa o contraponen el blanco al negro en todo lo que reluce, yo lo que percibo son muchas tonalidades de grises, con logros y carencias entremezclados, y es esa realidad, y no otras ficciones, la que verdaderamente deberíamos celebrar en este Día de Asturias.

En la esfera de lo económico encontramos buenas muestras de esa convivencia de progresos y limitaciones, de paradojas y dualidades. Es indudable que hemos ganado en bienestar y prosperidad estas pasadas décadas, pero hemos avanzado a un ritmo menor, más lento, que nos ha rezagado en el mapa del desarrollo español. Y en ese escenario desequilibrado y fragmentado, surge la grave amenaza de nuevas desigualdades vinculadas a cambios en el sistema de financiación como el "cupo catalán", que nos afectarían de tal manera que nadie que las acepte podrá decir jamás que defiende los intereses de Asturias

Pese al mordisco de los precios o problemas tan acuciantes como el de la vivienda, la macroeconomía ofrece el respiro de un crecimiento engrasado por el turismo, la llegada de inmigrantes, los fondos europeos, un pavoroso endeudamiento y, como ha mostrado Sadei para el caso de Asturias, una desproporcionada dependencia del empleo y las rentas públicas. Un modelo frágil, volátil y menguante, que no se podrá mantener demasiado tiempo y no ofrece las sólidas bases que se requieren para el futuro de la economía regional.

Sentimos el alivio de la superación de tradicionales carencias en materia de infraestructuras, pero no sé si estamos afrontando nuevos retos como, por ejemplo, el de desplegar una eficaz e imprescindible estrategia digital y de IA regional. Y persisten irresueltos arraigados problemas como el de una reforma de la administración que consista en algo más que palabras; como acometer en serio la evaluación de la eficacia de subvenciones y políticas públicas; o como el problema demográfico que, pese al aporte de los inmigrantes, continúa siendo un difícil reto pendiente.

Nos hemos vuelto más cuidadosos con el medio ambiente, pero la paradoja es que lo destruimos cada vez más, como se ha visto en los incendios de este verano que han dejado maltrecha nuestra sensibilidad y sin depurar responsabilidad alguna. Valoramos más nuestros recursos naturales, al tiempo que se degrada y abandona nuestro preciado medio rural. No sé si centrados en las cosas de la naturaleza descuidamos la naturaleza de las cosas y si preocupados por lo sostenible olvidamos lo que no se puede sostener.

Lucimos con orgullo nuestro sistema educativo, aunque para atender sus necesidades haya tenido que estallar (¿cuándo lo hará la sanidad?), pero se anteponen desvaríos como el de la cultura sidrera en el currículo infantil a planes para revisar a fondo los contenidos en todos los niveles educativos, para actualizarlos y cerrar la brecha que separa una oferta avejentada de las nuevas demandas de la sociedad.

Hemos dejado atrás los años de plomo de la reconversión pero, por más que el sector de la defensa venga en nuestro auxilio, me parece atrevido proclamar la buena nueva de la reindustrialización cuando se tambalean piezas fundamentales de una base económica esencial para nuestra región y, quien lo diría, pasamos a registrar déficits energéticos.

En fin, aun podría añadirse más. Quizá no he prestado suficiente atención, pero me parece que, en medio de tanta cháchara intrascendente, no se ha hablado de cosas como ésas más que para tirarse palabras a la cabeza, pero no con suficiente solvencia y rigor. Tengo, pues, la impresión de que las cuestiones fundamentales no forman parte del discurso público de la región y por eso es imperioso cambiar la conversación, los planteamientos, los enfoques, las prioridades, al menos en una triple dirección.

Lo primero y principal es la necesidad de orientar las prioridades regionales hacia el dinamismo económico, la creación de empleo y la competitividad, tanto para corregir los déficits de crecimiento registrados como para garantizar la sostenibilidad de los logros alcanzados en la esfera de los servicios públicos y la cohesión social. Ello requiere crear unas condiciones adecuadas para la actividad empresarial, propiciar valores más favorables a la creación de riqueza, otorgar mayor protagonismo a la empresa, fomentar la cooperación público-privada y pasar de la lógica de repartir a la de crear y del todo gratis a la valorización de la actividad.

El segundo cambio de enfoque nos llevaría a mirar más hacia el exterior, hacia nuevas tendencias de la economía global que no podemos ignorar, en vez de mirar hacia nosotros mismos y hacia el interior. Lo que me parece percibir, en cambio, son signos de una especie de búsqueda de refugio en la evocación de la "aldea perdida" para no salir a la intemperie de la "aldea global", de un progresivo repliegue al amparo del ambiente, las identidades y la cultura rural del pasado que fuimos en vez de afrontar con decisión y valentía el futuro de lo que queremos ser.

Y el tercer cambio debería dirigirse a la mejora de la calidad institucional del sistema político regional (que constituye un factor decisivo de crecimiento económico) y de una clase política en que las élites profesionales han sido desplazadas por segmentos locales que, en las peores versiones que habría que erradicar, buscan en la política una palanca de ascenso social, conciben que su ejercicio consiste más en gustar que en asumir costes de gestión y utilizan las ficciones de lo simbólico como escapatoria de lo real.

Aunque no lo reflejen los discursos dominantes, esa Asturias que propugno existe, está ahí. Es la Asturias de las oportunidades (ese lema de campaña de mi breve incursión en política, que veo que ha hecho cierta fortuna pasados los años). Es la Asturias de los profesionales, del conocimiento, la innovación, la empresa y los emprendedores, los movimientos sociales, la creación artística, de la iniciativa de tantos ciudadanos anónimos. Esa Asturias tiene que salir a flote, que ocupar su espacio, que hablar con su propia voz. Y es con la que tenemos que comprometernos y la que hemos de celebrar en este Día de Asturias (si es menester, encomendándonos a la Santina).