Una Asturias llamada a renacer desde el esfuerzo colectivo

Una recreación infográfica de distintos símbolos representativos de la región en la conmemoración de su día grande / LNE

Asturias inicia esta próxima semana uno de los cursos políticos más determinantes en los cuarenta años de autonomía. Consumada una quita de la deuda injusta, la financiación singular en marcha y el modelo territorial asimétrico que algunas comunidades pretenden colar por la puerta de atrás consolidarían una España desigual. Navegar entre dos aguas no es una opción.

No habrá oportunidades infinitas para Asturias. El día grande de la región, mañana, es jornada amable de autoafirmación y de exaltación del folclore y la sidra, pero también momento de adquirir conciencia plena de la encrucijada que atravesamos. El reducto protegido que fuimos nunca volverá. Ya no cabe fiar la suerte a lo público, sea esto empresas, empleos o pensiones, y sí hacer del cambio y la iniciativa privada el verdadero motor del Principado.

Asturias avanza entre severas incertidumbres. El turismo constituye la gran novedad y una fuente de riqueza consolidada. A su rebufo despegan los servicios, y vuelcan la estructura productiva. El peor error sería, deslumbrados, olvidar la gran industria y su evolución. La región aplaude y deposita esperanzas en conglomerados tecnológicos que recobran bríos como los vinculadas al sector de la defensa o la construcción naval. Pero encaja el jarro de agua fría de proyectos que se atascan, como los de Arcelor, o mutaciones inesperadas, como la de DuPont, un símbolo de la reindustrialización que treinta años después desaparece en la práctica del valle de Tamón.

Mientras persista el peaje del Huerna, el viaje a Madrid en tren supere con creces las tres horas y no haya vuelos nacionales e internacionales a precios asequibles, el Principado seguirá en desventaja. Más que el aislamiento físico, en el que aun con carencias es obvio que se han producido avances muy relevantes, falta por romper el mental para medirse sin complejos ni muletas con otros territorios más dinámicos y para competir sin dudas ni miedos. Un caso práctico: el recelo que despiertan las universidades privadas resulta inconcebible en el universo actual del conocimiento.

Resistir no es la estrategia

El envejecimiento complica el panorama: habrá un activo por cada cuatro jubilados. Generar condiciones que permitan a los jóvenes quedarse y atraer pobladores, con vivienda asequible, empleos de calidad y un horizonte esperanzador, supone casi una urgencia existencial. Asturias ha superado avatares difíciles, cierres y reconversiones. Pero la resiliencia –en la creencia de que quien resiste gana– y la gestión de la rutina no pueden convertirse en estrategia.

La invertida pirámide demográfica obliga a depender de unas costosas prestaciones, insostenibles si la actividad económica no alcanza la velocidad de crucero suficiente. Y en el contexto actual, pensar para mantenerlas en el auxilio externo parece ingenuo. La solidaridad está comprometida. Las regiones prósperas hablan con descaro de blindar sus privilegios y de acotar la aportación al erario, reventando la equidad y la justicia distributiva. Así los ricos serán más ricos, y los pobres, eternamente pobres.

La fidelidad ideológica nunca puede confundirse con renuncia a la hora de defender con uñas y dientes una financiación que considere las particularidades geográficas y poblacionales de esta tierra

Tener voz propia es la única alternativa. La fidelidad ideológica nunca puede confundirse con renuncia a la hora de defender con uñas y dientes una financiación que considere las particularidades geográficas y poblacionales de esta tierra. Sin ella, peligran servicios esenciales y un futuro digno.

Ser asturiano es una forma de estar en el mundo, de sentirse parte de una comunidad expandida, un espíritu que atraviesa fronteras y necesita contagiarse también en casa de la audacia, talento y valentía de la diáspora. Fundidos los de aquí y los de fuera en el abrazo, disfrutemos de la jornada de mañana desde el convencimiento de que Asturias no está condenada al declive, sino llamada a renacer desde el esfuerzo colectivo.